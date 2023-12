Harry e Meghan revelam descontentamento com títulos e moradia, diz escritor

O Príncipe Harry e a Duquesa Meghan Markle expressaram desapontamento em relação à relutância da Família Real Britânica em conferir títulos de Príncipe e Princesa aos seus filhos, Archie e Lilibet. As revelações, presentes no novo livro do biógrafo Omid Scobie, intitulado ‘Ultimato: Por dentro da luta por sobrevivência da Família Real e da monarquia’, têm agitado a mídia britânica.

Demora Real: Títulos Concedidos Anos Depois

Scobie revela que Harry acreditava que seus filhos receberiam títulos reais após sua ascensão como rei, seguindo a morte da Rainha Elizabeth II no ano passado. Contudo, os títulos só foram oficializados em março deste ano, uma demora que feriu os sentimentos do príncipe.

Promessas Adiadas e Residência Perdida

Segundo o livro, o Rei Charles III evitou discutir o assunto com Harry até o final do ano passado, prometendo oficializar os títulos em 2023, o que aconteceu apenas em março. Além disso, Harry teria ficado furioso ao ser informado de que precisava devolver Frogmore Cottage, sua antiga residência. A recusa em entregar as chaves levou a uma tensa troca de palavras, com o príncipe alertando sobre o risco de afastamento dos netos.

Frogmore Cottage: Uma Moradia Controversa

O livro destaca a importância sentimental de Frogmore Cottage para Harry, considerando-a a única opção segura de hospedagem para sua família em visitas ao Reino Unido. Apesar da necessidade de devolver a propriedade, Harry obteve permissão para ficar na residência durante suas visitas.

Exclusão Real: Ausência nas Celebrações do Rei Charles III

Além das questões familiares, o livro revela que o Príncipe Harry e Meghan Markle não foram convidados para as celebrações do aniversário do Rei Charles III, adicionando mais um capítulo à complexa dinâmica entre o casal e a Família Real Britânica.

