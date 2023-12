Gwyneth Paltrow prova com foto épica que é possível amar a namorada do seu ex, Dakota Johnson

Gwyneth Paltrow e Dakota Johnson As atrizes posaram juntas e mostraram a todos que elas têm uma relação bastante madura (@gwynethpaltrow / @dakotajohnson/Instagram)

Gwyneth Paltrow e Dakota Johnson são duas das atrizes mais famosas e bem-sucedidas de Hollywood, mas não têm apenas isso em comum, elas têm algo mais que as une.

E é que Gwyneth esteve casada com o cantor Chris Martin por 13 anos e tiveram dois lindos filhos que já são adolescentes, mas agora o vocalista do Coldplay está em um relacionamento com Dakota .

Essa relação já tem vários anos, mas o casal preferiu manter seu relacionamento de forma muito privada, embora tenham sido flagrados juntos e seja evidente que o amor transborda entre eles e que estão levando isso muito a sério.

Mas, além disso, o que surpreende é que ambas atrizes se dão muito bem, e isso tem sido demonstrado em diferentes ocasiões.

Gwyneth Paltrow e Dakota Johnson posam de mãos dadas e a foto enlouquece os fãs

Gwyneth Paltrow e Dakota Johnson deram uma lição de maturidade e provaram que a noiva e a ex não precisam ser inimigas, se dando muito bem.

As famosas não apenas compartilham em eventos, festas, passeios e mais, também deixaram claro que se amam muito e existe um grande carinho, surpreendendo a todos.

Nesta quarta-feira, os fãs pediram a Gwyneth para compartilhar alguma foto com Dakota e ela surpreendeu seus seguidores com a foto mais épica.

Na imagem que ela compartilhou através de seus stories do Instagram, as duas atrizes estão de mãos dadas e sorrindo, demonstrando o quanto se dão bem e dando uma lição de maturidade.

“OMG, estas mulheres são uma lenda”, “poucas mulheres poderiam fazer isso, realmente é admirável”, “amo o relacionamento entre Gwyneth e Dakota, são as melhores”, “meninas, em vez de nos atacarmos, vamos nos amar como elas fazem”, “que relacionamento tão bonito e que grande exemplo elas dão”, “uma loucura, a namorada e a ex juntas e de mãos dadas, fiquei chocado”, e “elas são as melhores, amo elas”, foram algumas das reações nas redes sociais.

Além disso, Gwyneth expressou seu amor por Dakota em diferentes ocasiões, como em uma entrevista que concedeu à Harper’s Bazaar há algum tempo.

“Eu a adoro. Entendo que possa parecer estranho porque é algo pouco convencional. Mas acredito que, neste caso, simplesmente a adoro. Gosto muito dela. Ela é uma pessoa adorável e maravilhosa”, disse a protagonista de “Sliding Doors”.