Eu digo R, você diz BD... RBD estreia no Foro Sol com um show emocionante

O frio não importou, as mini-saias, botas, casacos vermelhos e gravatas inundaram o Foro Sol, no México. Também não poderiam faltar as estrelas na testa e os chapéus cor-de-rosa.. porque é tão difícil ser Mia Colucci. Mas o que não foi difícil foi animar mais de 60 mil corações que se reuniram no Foro Sol, porque simplesmente RBD fez mágica no palco com cada uma de suas músicas.

Anahí, Dulce María, Maite, Christopher e Christian se entregaram a cada minuto de seu primeiro show na Cidade do México. Sua boa vibração e energia não foram apenas refletidas em suas músicas, mas em cada uma de suas palavras, a mensagem foi evidente: “não devemos parar de lutar pelos sonhos, ser livres de pensamento e nos guiar pelo coração”.

O recinto se transformou em um mar de luzes coloridas, com gargantas rasgando-se em uma infinidade de canções de amor. Cada um dos integrantes do RBD teve seu momento para agradecer e enviar uma mensagem, ao mesmo tempo em que brilhavam todos juntos em um mesmo palco.

O orgulho LGBTQIA+ esteve presente com Cristian, que mais uma vez usou seu conhecido traje de charro rosa. Dulce María usou o símbolo de amor e paz, enquanto Anahi usou uma camiseta com a mensagem “nem uma a menos”.

‘Sálvame, Apenas fique em silêncio’ e ‘Nosso amor’ foram alguns dos hinos mais cantados do RBD, embora seja importante destacar que o público não apenas se sentava e aclamava o grupo, sempre tratando-os com amor e mostrando essa saudade de vê-los juntos 15 anos depois.

A noite, que foi cheia de grandes momentos de nostalgia, encerrou de forma explosiva quando os membros vestiram os casacos vermelhos e as gravatas, para entoar "e sou rebelde porque não sigo os outros" acompanhados pelas 60 mil almas que compareceram ao primeiro show noturno do RBD na capital do país.

Setlist da turnê do RBD