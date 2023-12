Diretora de ‘Crepúsculo’ dá pistas sobre quem escolheria como novos protagonistas

A diretora do aclamado filme “Crepúsculo”, Catherine Hardwicke, tem gerado emoção entre os fãs ao dar pistas sobre quem poderia interpretar os papéis principais em um possível reinício da bem-sucedida saga de vampiros.

Durante uma entrevista no podcast ‘Watch-a-long’, Hardwicke compartilhou seu entusiasmo pelos talentosos atores Jenna Ortega e Jacob Elordi.

"É incrível. Provavelmente [Elordi] hoje seria Edward. Acredito que existem muitos atores jovens realmente incríveis nos dias de hoje. Claro, você acabou de mencionar Jenna Ortega, ela é incrível."

Durante a entrevista, a diretora elogiou Elordi, reconhecendo seu talento e sugerindo que ele se encaixaria perfeitamente no papel de Edward Cullen nos dias de hoje.

Com o respaldo de sua destacada atuação em projetos anteriores, Elordi demonstrou sua versatilidade e habilidade para incorporar personagens complexos e cativar o público.

Hardwicke também destacou Jenna Ortega, pois ela deixou uma impressão duradoura com suas interpretações em diversas produções, como ‘Merlina’, mostrando sua capacidade de se envolver em papéis desafiadores e oferecer performances convincentes.

Dúvidas sobre Robert Pattinson

A diretora também compartilhou detalhes sobre a escolha de Pattinson como Edward no filme original.

"Quando ele veio para minha casa, ele tinha uma franja preta no cabelo e estava um pouco fora de forma porque passava o tempo todo no pub. Eu pensei: 'não só funciona pessoalmente, mas também na tela'. Eu precisava ter certeza. Claro, pessoalmente eu me deixei levar, mas você tem que ter certeza: isso realmente se traduz?"

Em seguida, ela mencionou como os produtores a questionaram dizendo: “você acha que consegue fazer esse cara ficar bem?”.

E ela respondeu: “‘Sim, acredito. Você já viu as maçãs do rosto dele? Estamos fazendo uma transformação completa nele, no cabelo e em tudo mais, e ele vai começar a se exercitar e ficar lindo’. Mas no começo eles não acreditaram. Ele se aproximou com uma camisa manchada... Era o Rob”.