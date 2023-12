David Letterman retorna triunfante ao 'Late Show' após oito anos de ausência

Na segunda-feira, o lendário apresentador de talk show, David Letterman, fez uma volta emocionante ao palco do "Late Show" pela primeira vez em oito anos. Sentando-se para uma conversa animada com o atual mestre de cerimônias, Stephen Colbert, Letterman, de 76 anos, reviveu os anos de glória no Ed Sullivan Theatre, em Manhattan.

Esta aparição marcante de Letterman como convidado é a primeira desde sua despedida do "Late Show" em 2015, encerrando uma impressionante temporada de 22 anos à frente do programa noturno.

De acordo com o NYPost, durante o segmento, Colbert, 59, questionou Letterman sobre um possível retorno ao palco que o consagrou. "Sinto falta de tudo", confessou o comediante, revelando a saudade do ambiente e a oportunidade única que o show proporciona. "Principalmente é divertido. Muito poucas coisas na vida oferecem uma oportunidade".

Ao final da entrevista, Letterman surpreendeu ao pedir para tirar uma foto atrás da icônica mesa do apresentador. Colbert, de maneira brincalhona, cedeu seu lugar temporariamente, gerando risos na plateia.

Com uma carreira que se estende por mais de quatro décadas, Letterman relembrava seus dias de "Late Night with David Letterman" na NBC em 1982, seguido pelo "Late Show with David Letterman" na CBS a partir de 1993.

Sobre sua aposentadoria, Letterman refletiu: "Achei que teria algum problema emocional, mas percebi que isso não é mais um problema meu. Me sinto muito melhor". Ele também compartilhou como a aposentadoria o permitiu passar mais tempo com seu filho Harry.

Desde o "Late Show", Letterman tem mantido sua presença na mídia, com destaque para o programa "My Next Guest Needs No Introduction" na Netflix, onde conduziu entrevistas marcantes com figuras como Kim Kardashian, Barack Obama e Will Smith.

A volta triunfante de Letterman ao "Late Show" certamente deixou fãs e entusiastas nostálgicos, reascendendo a chama de um dos capítulos mais marcantes da história da televisão noturna.