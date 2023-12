Com preços absurdos, começa leilão das camisetas que Messi usou na Copa

Lionel Messi alcançou o auge de sua carreira na recente Copa do Mundo de 2022 no Catar, torneio que conquistou pela primeira vez e o colocou em um lugar privilegiado entre os melhores jogadores de futebol da história. Após quase um ano daquela conquista, o astro argentino colocou em leilão seis camisetas que usou em diferentes jogos do torneio, incluindo a final contra a França.

No dia 30 de novembro, a casa de leilões Sotheby’s iniciou formalmente a oferta, com um preço inicial de US$ 5,2 milhões por todos. O leilão terminará em 14 de dezembro.

Un paquete de 6 jerseys que utilizó Messi en Qatar 2022 están en subasta y actualmente la puja está en 5.2 millones de dólares, la cual termina el 14 de diciembre. pic.twitter.com/vAInJO9Lg2 — Adal Franco ☀️ (@AdalFrancoESPN) November 30, 2023

É importante mencionar que parte dos lucros serão doados para o Projeto UNICAS, liderado pelo Hospital Infantil Sant Joan de Déu de Barcelona, para atender às necessidades de crianças que sofrem de doenças raras.