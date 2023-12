Cliff Richard alfineta Adele após críticas a Elvis por sobrepeso

Sir Cliff Richard, após críticas a Elvis Presley por sobrepeso, agora direciona alfinetadas a Adele. Em uma entrevista constrangedora no programa This Morning, o cantor não poupou palavras ao expressar sua falta de entusiasmo pela estrela pop.

Após polêmicas ao criticar o punk e Elvis, Cliff Richard volta à carga, revelando que não é fã de Adele. Ele aproveitou para alfinetar a cantora por adiar sua turnê em Las Vegas no último ano. O cantor de 83 anos parece não poupar ninguém, expressando sua opinião franca sobre artistas contemporâneos.

Desdém por Adele e Elvis

Ao falar sobre Adele, Richard destacou que, embora aprecie a música "Rolling In The Deep", prefere a versão de Aretha Franklin. Ele não poupou críticas à decisão de Adele de adiar seu show em Las Vegas, questionando a justificativa de ajustes de última hora no palco.

Em seu livro "A Head Full Of Music", o veterano da música também criticou o punk como "ruído" e descreveu sua primeira impressão sobre os Beatles como "terrível". As observações de Richard sobre artistas modernos e eventos recentes na cena musical continuam a gerar controvérsias.