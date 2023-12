O maior evento da cultura pop, a CCXP, deu continuidade nesta sexta-feira (1), marcando seu segundo dia de evento com a presença dos mais variados fãs. Ao longo do pavilhão, diversas marcas de produtos físicos, streaming, produtoras e outras vertentes se instalaram para promover suas peças por meio de atividades interativas.

Nos estandes da Warner Bros, os visitantes puderam agendar suas visitas à famosa fábrica de chocolate do icônico Willy Wonka, parte da produção baseada em ‘A Fantástica Fábrica de Chocolate’ a ser lançada no dia 7 de dezembro deste ano. Além disso, houve batalha de coreografias no espaço da Barbie, visitação ao espaço ‘A Casa do Dragão’ e outras ativações.

Por outro lado, o espaço do Prime Video trouxe instalações da famosa série do selo, ‘The Boys’, e outras produções, como a série baseada no game ‘Fallout’, a ser lançada na plataforma de 2024. Os espaços contam com quizzes e desafios, beneficiando os visitantes vencedores com premiações.

Outro destaque nas ativações foi a presença da BIC, pela primeira vez trazendo um mapa no game Fortinite a ser explorado no evento. Também trouxeram uma atividade de “garra humana” para os visitantes resgatar prêmios, bem como diversas outras intervenções de outras marcas.

CCXP23: Ativações promovem filmes, séries e games com imersão em estandes interativos (Reprodução/Divulgação)

Aproveitamento dos espaços

A fim de receber os visitantes de uma forma organizada, diversos estandes trabalharam com agendamentos online para as ativações. No entanto, ainda assim algumas filas se estenderam e visitantes esperaram até mesmo horas em aguardo.

Bryan e Suelen, 27 e 39, estavam na fila da ativação de ‘Fallout’ há quase duas horas, nesta sexta-feira (1), e a expectativa para integrar à ativação seria o dobro do tempo, segundo eles.

“As [filas com e sem agendamento] estão demorando. Depois do meio-dia enrolou. Tem as filas com e sem agendamento e para PcD, todas estão enroladas”, disse Bryan, enquanto aguardava na fila.

“Estamos aqui há quase duas horas. O rapaz disse que a estimativa de espera era de três a quatro horas. Agora a gente tem umas duas horas, duas horas e meia de espera”, completou Suelen.

No entanto, a dupla não viu problema em esperar para integrar à ativação e afirmaram estar “tranquilos”, haja vista as atividades anteriores realizadas por eles. “Estamos tentando pegar mais prêmios da ativação”, disse Bryan.