Viceda Warner revela que série de Harry Potter durará 10 anos

A magia de Harry Potter não desaparecerá em breve, e os fãs terão ainda mais motivos para se animar. Em um anúncio emocionante durante o evento ‘Harry Potter: A Exposição’ em Barcelona, Espanha, Rosa Tévar, vice-presidente da Warner Bros. Discovery para Espanha e Portugal, compartilhou detalhes sobre o aguardado projeto da série de Harry Potter, revelando uma possível data de estreia e uma novidade emocionante.

A série, que irá recriar meticulosamente cada livro da famosa saga na tela pequena, está programada para estrear na HBO Max em 2025. Este anúncio confirma a antecipação que vem crescendo entre os fãs desde que a criação da série foi revelada, há alguns meses.

Mais novidades sobre a série de Harry Potter

A vice-presidente Rosa Tévar da Warner Bros. Discovery assegurou que cada temporada da série será fiel aos sete livros da saga, uma notícia emocionante para os devotos seguidores de Harry Potter, que não ficarão sem conteúdo, pois Tévar adicionou que a série se estenderá por dez anos.

A decisão de selecionar novos atores para a série também ressalta o compromisso de oferecer uma perspectiva fresca e única. A Warner Bros. considera Harry Potter como seu tesouro mais precioso, e a vice-presidente Rosa Tévar destaca que os produtos derivados do mundo de Harry Potter foram os mais vendidos nas últimas três temporadas de Natal.

Com um orçamento mínimo comparável a sucessos televisivos como ‘Game of Thrones’ e ‘House of the Dragon’, o CEO da HBO, Casey Bloys, garante que a qualidade da produção não será comprometida. Esse enfoque também reforça a ideia de que essa série será uma nova e emocionante interpretação da amada história.

A série de Harry Potter promete ser um sucesso

O HBO Max já incluiu em sua oferta os oito filmes de Harry Potter, assim como os três de ‘Animais Fantásticos’, e oferece acesso a especiais como ‘Harry Potter: Retorno a Hogwarts’ e o concurso ‘Harry Potter: O torneio das Casas de Hogwarts’.

Com o universo criado por J.K. Rowling consolidando-se como uma joia na coroa da Warner Bros., a série de Harry Potter promete ser um verdadeiro sucesso. Fãs ao redor do mundo estão ansiosos para mergulhar nessa nova adaptação televisiva e reviver a magia que cativou gerações.