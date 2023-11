Travis Kelce revela apelido carinhoso para Taylor Swift e agradece por apoio nas redes

Travis Kelce, astro da NFL, surpreende os fãs ao revelar o apelido carinhoso que tem para Taylor Swift durante agradecimento por apoio nas redes sociais.

Em um episódio recente do podcast "New Heights" de Travis e seu irmão Jason Kelce, o jogador de futebol americano não resistiu em revelar o apelido carinhoso que tem para sua namorada, Taylor Swift. Durante o episódio, Travis agradeceu a cantora por apoiar suas conquistas nas redes sociais, chamando-a de "Tay".

O momento encantador ocorreu quando Jason elogiou Travis por se tornar o tight end mais rápido a atingir 11.000 jardas recebidas no domingo. Jason destacou que Swift reagiu ao feito de Travis curtindo a postagem no Instagram do Kansas City Chiefs. "Obrigado, Tay. Agradeço por você estar na página dos Chiefs dando apoio", expressou Travis.

Ao ser questionado se Taylor já tinha interesse em estatísticas de tight end antes desse episódio, Travis manteve um ar de mistério. "Não sei se ela é fã de tight end ou não. Terei que perguntar a ela", disse ele de forma descontraída.

Detalhes românticos

Embora Travis não tenha mencionado sua namorada em outras partes do episódio, ele compartilhou uma interação adorável com uma jovem fã de Taylor Swift durante um jogo recente. Apesar de não falar frequentemente sobre a cantora, Travis abriu o coração em uma recente entrevista, descrevendo a experiência de estar com Taylor como algo incrível.

Em uma matéria de capa para a revista WSJ. Magazine, Travis falou sobre a inteligência de Taylor e como ele está aprendendo constantemente ao seu lado. Sobre o namoro de alto perfil, ele afirmou: "Obviamente, nunca namorei alguém com esse tipo de aura ao redor. Mas, ao mesmo tempo, não estou fugindo disso."

Em setembro, Travis havia mencionado aos ouvintes que planejava focar mais em esportes, pois Taylor não estava tanto na mídia. No entanto, sua viagem recente a um dos shows da turnê de Taylor na Argentina e os momentos compartilhados nas redes sociais indicam que o casal está aproveitando o relacionamento ao máximo.