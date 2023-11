Série “The Crown” recria o icônico biquíni com o qual Kate Middleton conquistou o príncipe William

A Princesa de Gales visita o Centro Colham Manor Children com a aliança Maternal Mental Health UXBRIDGE, ENGLAND - NOVEMBER 09: Catherine, Princesa de Gales depois da sua visita ao Colham Manor Children's Centre no Hillingdon com o Maternal Mental Health Alliance em 9 de Novembro de 2022, em Uxbridge, Inglaterra. (Foto de Daniel Leal - WPA Pool/Getty Images) (WPA Pool/Getty Images)

A primeira parte da sexta temporada de The Crown tem sido marcada por momentos emblemáticos que a família real, especialmente Lady Di, viveu durante seus últimos anos de vida; mas agora todos estão ansiosos pela segunda parte, na qual poderão desfrutar do momento icônico em que Kate Middleton participa de um desfile em sua universidade.

A agora princesa de Gales conseguiu seduzir completamente o príncipe William quando ainda eram estudantes, ao exibir suas curvas em um biquíni. Mais tarde, o filho do Rei Charles III pediu-lhe para se tornar sua namorada.

Depois de um romance cheio de altos e baixos, Kate e William conseguiram consolidar seu relacionamento universitário e agora se preparam para se tornarem os futuros Reis da Inglaterra, além de serem um dos casais mais aclamados das diferentes cortes reais.

Assim foi a cena em The Crown de Kate Middleton de biquíni

Kate Middleton passou de plebeia a desempenhar com grande naturalidade e dedicação o seu papel como membro da realeza, o qual tem sido amplamente elogiado. Embora a princesa de Gales seja uma mulher elegante e sofisticada, nem sempre teve o mesmo estilo com o qual agora brilha.

Foi em 2002 quando Middleton desfilou em um conjunto de roupa íntima composto por calcinha preta e um top combinando para um projeto da Universidade de St. Andrews na Escócia, o qual ela combinou com um vestido transparente com detalhes azuis.

Sem dúvida, um look muito pouco favorecedor e que certamente não voltaria a usar, mas que garantiu sua entrada na realeza britânica, pois o próprio William contou que ficou encantado ao vê-la.

O conjunto criado por Charlotte Toddy chamava-se 'The Art of Seduction', embora naquele momento ela não soubesse quem era Kate.

Agora, a série se encarregou de recriar aquele traje e a cena em que o amor de ambos surgiu. Meg Bellamy, que dá vida a Kate, foi a responsável por desfilar diante de Ed McVey como o príncipe William.

O final de The Crown será baseado nos primeiros anos de romance do casal e será lançado em 14 de dezembro, contando com seis episódios. Também abordará como a realeza lidou com a morte de Diana diante da opinião pública, a celebração do Jubileu de Ouro e o casamento do Príncipe Charles com Camila.