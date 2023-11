Remake de Pantanal: Globo resgata roupa usada por Paulo Gorgulho em 1990; fãs celebram!

Paulo Gorgulho foi um dos nomes mais comentados nas redes sociais após a estreia de “Pantanal”, na Globo. Mesmo com uma participação pequena na novela, onde ele passa o bastão para o novo Joventino Leôncio (Irandhir Santos), o ator foi aplaudido pelos fãs.

Agora, com o final da primeira semana se aproximando, um detalhe chama a atenção novamente: Gorgulho usou a mesma roupa que o seu personagem vestia na versão original, exibida há 32 anos, na TV Manchete.

Paulo Gorgulho, vive Ceci, e Irandhir Santos, vive Joventino, no remake de "Pantanal" (Divulgação/Globo)

“Eu estou usando a mesma calça, a mesma pantalona e o mesmo chapéu que eu usei há 32 anos”, contou o famoso, que recebeu a equipe do Globo Repórter, durante as gravações do remake, que ocorreram no Mato Grosso do Sul.

Parte do elenco original, Paulo Gorgulho falou sobre a alegria de voltar ao set de filmagem e reviver a energia da novela “Pantanal”, que foi escrita por Benedito Ruy Barbosa e adaptada por Bruno Luperi, neto do autor.

Paulo Gorgulho em cena exibida no primeiro capítulo do remake de "Pantanal" (Reprodução/Globo)

“É difícil me conter, qualquer coisa eu estou chorando”, disse o ator, que viveu um peão cansado do trabalho e que passa o bastão para Joventino Leôncio, papel que foi vivido por Irandhir Santos.

Ele ainda ressaltou o que mudou em sua vida desde que a novela foi exibida na TV aberta: “A visão de mundo mudou, porque a gente foi muito feliz com muito pouco. E a gente carrega isso para o resto da vida”.

Audiência

Juliana Paes dá show de atuação em 'Pantanal' (Foto: Divulgação)

O segundo capítulo do remake de “Pantanal” deixou a direção da Globo ainda mais aliviada. A novela registrou, na terça-feira (29), 27,7 pontos, já o jogo do Brasil nas eliminatórias para a Copa do Mundo registrou uma média de 26,4 pontos na Grande São Paulo.

Quem ficou em baixa foi o “BBB 22″. Em noite de paredão, o reality show, que entrou no ar muito tarde, alcançou uma média de 22,0 pontos, na noite que marcou a saída de Lucas Bissoli.

