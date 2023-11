Rei Charles frustra a realeza por não superar divergências com Príncipe Harry e Meghan Markle

O Rei Charles enfrenta críticas no novo livro 'Endgame' por não resolver as tensões com o Príncipe Harry e Meghan Markle. A Família Real estaria "cada vez mais frustrada" com a relutância do rei em superar as alegações controversas feitas por Harry em seu livro e série Netflix. A rivalidade entre pai e filho parece longe do fim, apesar de um telefonema recente. O biógrafo real Omid Scobie destaca a crescente frustração de membros da realeza, pedindo uma resolução para o bem de todos, diz o Mirror.

A persistência das tensões

Harry afirma que Charles mentiu durante uma discussão e não o apoiou após a morte da princesa Diana. O livro destaca a relutância do rei em abordar as alegações polêmicas, causando frustração entre membros da Família Real.

Detalhes de uma conversa entre Harry e Charles no Natal passado surgem, revelando uma tentativa de diálogo. O duque de Sussex iniciou a chamada, indicando um esforço para reconciliação, mas o rei teria sido frio e breve, conforme relatos.

Um telefonema de Natal entre pai e filho, embora iniciado por Harry, aparentemente não resultou em progresso significativo. A Família Real espera uma resolução para o bem de todos, enquanto as tensões continuam a desafiar a harmonia interna.