Reconhecido ator da Marvel interpretará versão jovem de Donald Trump

A vida de Donald Trump, antes de ser Presidente dos Estados Unidos, desenvolveu-se no intenso mundo dos negócios. O empresário formou um império, com o qual conseguiu posicionar-se no topo do mundo. Toda essa história do seu início foi escrita pelo diretor iraniano, Ali Abbasi, vencedor do prémio Cannes, e será contada num filme que já se encontra em produção.

E de forma surpreendente, Deadline informou parte do elenco do filme, que será protagonizado por Sebastian Stan, que fará uma versão jovem do ex-presidente norte-americano.

A ideia é que o filme explore a ambição pelo poder no mundo dos negócios, de acordo com sua visão, cheio de corrupção e enganação. Será chamado ‘The Apprentice’, exatamente como o reality show que Trump criou em 2004.

No filme serão abordados os esforços que Donald Trump fez para construir seu negócio imobiliário, o que o levou a se tornar um dos mais representativos milionários entre os anos 70 e 80.

Sebastian Stan, reconhecido principalmente pelo seu papel de Bucky Barnes (”Capitão América 2: O Soldado Invernal”) no Universo Cinematográfico da Marvel (MCU pelas suas siglas em inglês) agora terá o papel de representar a versão jovem do ex-presidente dos Estados Unidos.

No filme também estarão Jeremy Strong (”Succession”), que fará o papel do advogado Roy Cohn, e a indicada ao Oscar, María Bakalova, que fará o papel de Ivana Trump.