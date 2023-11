Quer saber o motivo da greve de fome da famosa atriz de ‘Sex and the City’?

Sex and the City Sex and the City (HBO Entertainment)

Se alguma vez você assistiu ‘Sex and the City’, se lembrará do personagem de Miranda, interpretado pela atriz Cynthia Nixon. Desta vez, afastada do personagem que marcou sua carreira, a famosa está sendo notícia por seu papel mais humano e ativista.

Motivada pelo conflito israelo-palestino entre Israel e Gaza, a famosa se juntou a um grupo de manifestantes que estão lutando por uma intervenção do presidente Joe Biden para que haja um cessar-fogo na região.

O motivo

Além da reclamação ao mandatário, estão exercendo uma maior pressão com uma exigente greve de fome à qual se uniu, inspirada por seus filhos.

De acordo com o relatório da ‘People’, a atriz Cynthia Nixon iniciou a greve de fome devido a dois de seus três filhos, que são judeus, resultado de seu casamento com Danny Mozes.

"Sou mãe de crianças judias, cujos avós são sobreviventes do Holocausto, e meu filho me pediu para usar minha voz para exigir que 'nunca mais' signifique 'nunca mais' para todos", expressou perante os meios de comunicação.

Ao ser uma das protagonistas da renomada série da HBO, sua presença tem causado impressão e ao mesmo tempo muitos elogios daqueles que compartilham de sua opinião, pois ela utiliza sua posição para gerar uma maior mudança e impacto.

"Em sete semanas, Israel matou mais civis em uma pequena faixa de terra do que em 20 anos de guerra em todo o Afeganistão. Estou cansada de ouvir as pessoas darem explicações dizendo que as vítimas civis são um preço rotineiro da guerra. Não há nada rotineiro nessas cifras. Não há nada rotineiro nessas mortes", acrescentou ao seu protesto.

Por enquanto, não se sabe até quando esse grupo de pessoas, incluindo a americana, estará exercendo seu direito à expressão.