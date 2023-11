Príncipe William causou "danos irreparáveis com movimento errado", revela Omid Scobie

O novo livro de Omid Scobie, "Endgame", desvenda uma trama de rivalidade real. O autor afirma que o "compartilhamento excessivo" por parte do príncipe William resultou em danos irreparáveis no relacionamento com seu irmão, o príncipe Harry. Essas revelações prometem aprofundar ainda mais a divisão entre os dois membros da realeza, diz o Mirror.

Compartilhamento excessivo de William

Segundo Scobie, o príncipe William revelou informações privadas sobre Harry, que acabaram nas manchetes. Isso teria causado danos profundos na relação entre os irmãos, lançando luz sobre uma faceta pouco conhecida da dinâmica Real.

Sobre comentários racistas: Omid revela que conhece os responsáveis ​​pelos comentários sobre a cor da pele do príncipe Archie. Essa informação foi trocada em cartas entre Meghan e Charles após uma entrevista explosiva com Oprah. Além disso, Scobie destaca o suporte de Meghan, que entrou pessoalmente em contato para verificar o bem-estar do autor diante das ameaças nas redes sociais.

O livro "Endgame" de Omid Scobie não apenas revela segredos reais, mas também lança luz sobre a relação conturbada entre os príncipes William e Harry. O compartilhamento excessivo de informações por parte de William é apontado como um ponto crucial nos "danos irreparáveis" que agora abordaram os dois irmãos. Essas revelações prometem redefinir a narrativa em torno da Família Real Britânica.