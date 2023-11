Pior do que Shakira? Piqué estaria sendo infiel a Clara Chía e não com outra mulher

Piqué não para de dar o que falar, e é que desde que se tornou o homem mais odiado do mundo ao ser infiel a Shakira, não para de gerar polêmica.

Foi no ano passado que a infidelidade do jogador de futebol à cantora com uma garota mais jovem que ela, Clara Chía Martí, veio à tona, e não foi a única.

Agora, foi revelado que Piqué estaria sendo infiel à jovem também e não se trataria de uma mulher.

Alega-se que Piqué está a enganar Clara Chía com um chef

Foi o jornalista especializado em fofocas Javier Ceriani quem revelou no programa ‘Amor e Fogo’ que Piqué estaria traindo a sua namorada Clara Chía com um homem.

Ceriani detalhou que se trata de um dos seus chefs, que também foi chef quando estava com Shakira e, na verdade, a traiu, pois gravava ela chorando e passava informações para Clara Chía.

“Quando visitou Piqué em Barcelona, encontrou o chef que traiu Shakira, pois ele filmava ela chorando e enviava essas imagens para Clara Chía... o que quero dizer é que havia infiltrados dos dois lados. Este chef acaba trabalhando com Piqué, um rapaz jovem, não sei se ele tem alguma relação com Piqué ou que amor tenha por Piqué”, disse ele.

“E o verdadeiro rosto de Piqué ainda não foi visto. Porque Piqué gosta de tudo, gosta de provocar aqui e ali, provocar à direita e à esquerda, ao norte, ao sul e a verdade é que muitas coisas ainda não foram reveladas”, destacou.

Isso desencadeou zombarias nas redes, pois eles afirmam que é "karma" para Clara Chía Martí e que esta infidelidade é muito pior do que a que o jogador cometeu com Shakira.

A briga de Shakira com Clara Chía Martí

O jornalista não apenas revelou esta infidelidade, mas destacou que Shakira e Clara Chía tiveram uma forte discussão durante a mais recente visita da cantora a Barcelona para o Latin Grammy.

“Parece que as olhares de Clara Chía eram agressivos e ela teria gritado ‘velha decrépita’ para Shakira e foi como uma provocação física. Tudo isso aconteceu dentro da casa dos ex-sogros de Shakira, que fica atrás da casa da cantora, e foi lá que o encontro aconteceu “, revelou Ceriani.