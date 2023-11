Paraíso Tropical: 3 atrizes que fizeram sucesso na novela e desapareceram da Globo

Em 2007, Paraíso Tropical marcou a carreira de muitas famosas, mas também foi o início, ou até o momento de maior destaque na TV, para muitas atrizes, que até então eram desconhecidas do grande público.

Agora, sendo exibida no Vale a Pena Ver de Novo (Globo), a novela de Gilberto Braga recupera tais personagens e traz um certo saudosismo ao público. Porém, nem todas as atrizes continuam na televisão, muitas deixaram os holofotes.

Confira abaixo três atrizes que estão longe da TV há alguns anos !

Erika Mader

Paraíso Tropical: Érika Mader e Débora Evelyn juntas para assistir o primeiro capítulo (Márcio de Souza/Globo)

Sobrinha da atriz Malu Mader, a atriz não estreou em Paraíso Tropical, novela que segue sendo reprisada no Vale a Pena Ver de Novo, mas essa foi sua única trama das 21 horas na emissora. Depois disso, Érika foi contratada pelo canal fechado Multishow, onde virou apresentadora do Bastidores e fez a cobertura de diversos festivais, como o Rock in Rio.

Na novela da Globo, ela interpretou Susaninha, sobrinha de Vidal (Otávio Muller) e amiga de Camila (Patrícia Werneck).

Luli Miller

Paraíso Tropical: Marco Ricca e Luli Miller trabalham juntos na novela da Globo (Divulgação/Globo)

Na novela da Globo, a atriz interpretou Gilda, a neta de Virgínia (Yoná Magalhães). Mesmo formada em farmácia, ela se jogou na história escrita por Gilberto Braga e estreou na TV. Em Paraíso Tropical, ela se apaixona por Gustavo (Marco Ricca), que é seu atual marido na vida real.

A atriz também esteve na minissérie Queridos Amigos, de 2008, e em Paraíso, de 2009, na TV Globo. Foi contratada pela Record TV para atuar em Sansão e Dalila, Máscaras e Milagres de Jesus.

Patrícia Werneck

Paraíso Tropical: Patrícia Werneck interpreta Camila (Renato Rocha Miranda/Globo)

Paraíso Tropical também marcou a estreia de Patrícia no horário nobre da Globo. Na trama, ela interpretou Camila, uma personagem muito diferente daquelas que fez em Malhação e na série JK.

Ela migrou para Record TV e participou de diversas novelas, como Mutantes – Promessas de Amor. Anos depois, ela voltou à emissora carioca ao ser escalada para Cordel Encantado e Gabriela. Atualmente, Patrícia é casada com o ator André Barros e, ao que parece, não tem trabalhado mais como atriz.

