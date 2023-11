Look de Patrícia Poeta chama atenção na web; a apresentadora não gostou muito

Patrícia Poeta critica look escolhido pela produção do "Encontro" (Reprodução/Instagram)

As roupas usadas por Patrícia Poeta no “Encontro” sempre são elogiadas pelos fãs do matinal, que mesmo com haters segue dando boa audiência para TV Globo. No entanto, nesta semana, a famosa acabou ficando incomodada com um vestido.

No programa da última quarta-feira (04), a famosa não escondeu o desconforto ao usar o figurino escolhido pela produção do programa e ao vivo começou a reclamar: “Gente, eu estou com uma saia que está tão justa, que eu estou dando passinho assim ó”.

Em seguida, ela mostrou bom humor ao brincar com a situação, já que não poderia trocar de roupa no intervalo: “Deus é justo, mas a tua saia, minha filha… Por isso que eu estou dando uns passos assim”, justificou ela, que seguiu ao vivo no comando do matinal.

Durante todo o dia, Patrícia manteve os passos mais curtos ou preferiu não se movimentar, entrevistando os convidados sentada no sofá.

No mesmo dia, uma taróloga surpreendeu a famosa e Manoel Soares com previsões para o ano que começa. Em uma matéria feita por Ju Massaoka, que também faz parte do “Mais Você”, Gloria Britho leu as cartas e disse que o colega de Patrícia está com sorte, já que saiu a “roda da fortuna”.

No "Encontro", Patrícia Poeta e Manoel Soares ficam felizes com as cartas que foram escolhidas por Ju Masaoka (Reprodução/Globo)

“Um ano totalmente inesperado”, disparou a taróloga. Apesar do susto, ela complementou que este é um ótimo preceito para quem joga na Mega Sena e que Manoel Soares deve dar um pulo nas lotéricas toda semana. Se ganhar muito, não esqueça de mim”, brincou a taróloga.

Já para Patrícia Poeta, a carta escolhida foi a do carro: “Será um ano de grande crescimento, de superação, de resgate de coisas que ficaram para trás. É um ano de muita ação.”, declarou.

A mesma carta foi sorteada para os telespectadores do “Encontro”. Segundo a taróloga, o público também terá um ano repleto de ação: “Todos podem progredir muito por meio do avanço mesmo, da disposição de agir”.

