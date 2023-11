Lollapalooza 2024: festival se pronuncia após declaração do baterista do Blink-182

Os fãs brasileiros foram pegos de surpresa na tarde da última quarta-feira, 29 de novembro, com a declaração do baterista da banda Blink-182, Travis Barker, sobre o possível cancelamento do show do trio no Lollapalooza 2024.

A confusão toda foi causada após uma troca de mensagens no ‘X’, antigo Twitter, e fez os fãs reviverem o temor de um novo cancelamento depois que a banda anunciou em cima da hora que não viria a edição 2023 do festival, que aconteceu no primeiro semestre do ano.

Segundo o Gshow, foi necessário que a organização do evento publicasse uma nova nota de esclarecimento para acalmar os ânimos dos fãs.

“NOTA OFICIAL: A organização do Lollapalooza Brasil reforça que a apresentação da banda Blink-182 no dia 22 de março de 2024 está confirmada”.

Entenda a confusão

A confusão envolvendo o possível novo cancelamento aconteceu depois que o baterista da banda, Travis Barker, respondeu a uma provocação feita por Diego Miranda, integrante da banda brasileira Scracho.

Em suas redes sociais, Travis publicou uma mensagem avisando que faria um anúncio ao longo da última quarta-feira, 29 de novembro. A imagem foi printada e compartilhada por um fã clube da banda no ‘X’.

Ao ver a postagem, Diego respondeu: “Ele vai cancelar o show no Brasil amanhã”, ao que Travis interagiu irritado: “Dane-se, vou cancelar então”.

Apesar do susto, e como reforça a organização, a banda segue como uma das principais atrações do festival, e toca logo no primeiro dia do Lollapalooza 2024 que, além do trio, terá como atração principal o Arcade Fire.

Nos outros dias, artistas internacionais como Paramore, Limp Bizkit, SZA e Sam Smith devem garantir a animação dos fãs brasileiros. O festival acontece nos dias 22, 23 e 24 de Março de 2024, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

