Kate Middleton ansiosa com possibilidade de encontro natalino com Harry e Meghan

Kate Middleton expressa preocupações sobre a possibilidade de Harry e Meghan serem convidados para o Natal real, temendo um "confronto" que poderia perturbar os planos pacíficos da realeza. A Princesa de Gales busca evitar qualquer reencontro desconfortável durante as festividades, diz o Mirror.

Planos natalinos em suspense

Com os planos festivos ainda indefinidos, Kate teme a incerteza de um possível encontro com os Sussex, aumentando o estresse e a ansiedade. A possibilidade de perturbações familiares no período festivo está deixando a Princesa de Gales apreensiva, buscando um Natal tranquilo em família.

Kate Middleton's fears Harry and Meghan will 'gatecrash' Christmas in 'showdown'https://t.co/DNfTuaWFyu pic.twitter.com/U3ldKSivbe — MirrorUSNews (@MirrorUSNews) November 29, 2023

Rumores sugerem que Meghan Markle está buscando uma reconciliação, especialmente entre Harry e seu pai e irmão. No entanto, Kate e o príncipe William estão apreensivos, desejando evitar conflitos, mas expressando interesse em ver os seus sobrinhos durante as celebrações.