Julia Roberts estrela uma nova série original da Netflix que chega em dezembro

A Netflix fechará com tudo este 2023. A plataforma de streaming adicionará um conjunto de séries e filmes ao seu catálogo ao longo de dezembro para fechar o ano com chave de ouro.

A maioria dos projetos que chegarão serão originais, como os esperados ‘Berlim’ e ‘Deixar o Mundo para Trás’, mas também haverá títulos licenciados que muitos viram no cinema, como ‘A Cidade Perdida’.

No campo cinematográfico, além de possíveis candidatos ao Oscar como ‘Maestro’, serão lançadas novas entregas de tramas favoritas, incluindo o final de ‘The Crown’.

Todos os lançamentos da Netflix para o mês de dezembro

Sem mais preâmbulos, apresentamos a seguir uma lista com todas as produções que chegarão ao Netflix latino-americano desde os primeiros dias do décimo segundo mês até a véspera do Ano Novo.

Filmes que a Netflix lançará em dezembro

O gigante da transmissão adicionará filmes para todos os gostos em dezembro. A seguir, compartilhamos quatro dos filmes mais destacados que chegarão este mês.

‘Deixar o mundo para trás’

Julia Roberts, Mahershala Ali, Ethan Hawke, Myha'la e Kevin Bacon são os protagonistas desta esperada película de drama e suspense escrita e dirigida por Sam Esmail.

Sinopse: A fuga de uma família para uma luxuosa casa de aluguel dá uma reviravolta sinistra quando um ataque cibernético os deixa incomunicáveis... e dois estranhos batem à porta.

Data de lançamento: 8 de dezembro de 2023

‘Galinhas em Fuga: A Origem dos Nuggets’

Thandiwe Newton, Zachary Levi e Bella Ramsey emprestam suas vozes em inglês para os personagens principais deste filme animado perfeito para assistir em família durante as festas de Natal e Ano Novo.

Sinopse: Um intrépido bando de galinhas sai voando em busca de resgate de sua espécie quando surge uma nova ameaça em uma fazenda próxima, onde estão sendo feitos negócios obscuros.

Data de estreia: 15 de dezembro de 2023

‘Maestro’

Bradley Cooper se transformou completamente para protagonizar este drama sobre a vida de Leonard Bernstein, que também dirigiu. Carey Mulligan e Matt Bomer completam o elenco principal.

Sinopse: Esta poderosa história de amor acompanha a longa e complexa relação entre o lendário músico Leonard Bernstein e Felicia Montealegre Cohn Bernstein.

Data de lançamento: 20 de dezembro de 2023

‘Parte 1: A Menina do Fogo’

Sofia Boutella, Djimon Hounsou, Michiel Huisman e Charlie Hunnam são as principais estrelas deste épico filme dirigido pelo cineasta Zack Snyder.

Sinopse: Quando as forças implacáveis do Mundo Mãe ameaçam uma comunidade agrícola em uma lua remota, a única esperança de sobrevivência recai sobre uma misteriosa estrangeira.

Data de lançamento: 22 de dezembro de 2023

Outras filmes que chegarão ao Netflix em dezembro de 2023 são:

1 de dezembro

‘Não me partam’

‘Sonic 2 - O Segredo do Velociraptor’

‘Último dos Mohicanos’

‘Como Mike’

‘Crônica’

‘O Natal está servido’

‘Pinceladas de Natal’

‘Desejo de Natal’

‘Natal no drive-in’

‘Finalmente é Natal’

‘Hostel da Felicidade’

‘Amor doce de inverno’

2 de dezembro

‘Os Três Mosqueteiros: D’Artagnan’

4 de dezembro

‘Ninguém’

‘Rir!’

6 de Dezembro

‘O Natal típico’

‘Viajei todo roubado’

7 de dezembro

‘Os Archies’

‘No deserto’

8 de dezembro

‘Fuga Sangrenta’

11 de dezembro

‘Velhos’

15 de dezembro

‘Família’

‘A cidade perdida’

19 de dezembro

‘Sangrento São Valentim’

24 de dezembro

‘Meu cunhado é um vampiro’

25 de Dezembro

‘Um chefe de fraldas 2′

26 de dezembro

‘Obrigado, lamento’

Séries que a Netflix lançará em dezembro de 2023:

1. ‘Vida de Estudante’

2. ‘O Regresso’

3. ‘Universo Paralelo’

4. ‘A Última Chance’

5. ‘O Fim dos Tempos’

O serviço digital também receberá séries de todos os gêneros e países em dezembro, de modo que os seus usuários terão muito para escolher. Aqui estão quatro das mais esperadas:

‘A paz de Marselha’

Tewfik Jallab, Jeanne Goursaud e Nicolas Duvauchelle entregam tudo neste drama policial do cineasta e ex-policial Olivier Marchal que terá os espectadores na beira do assento.

Sinopse: Enquanto um traficante de drogas tenta tomar o controle de Marselha, um capitão de polícia e seu temerário time dão as boas-vindas a uma nova recruta... que traz seus próprios objetivos.

Data de estreia: 6 de dezembro

‘The Crown: Temporada 6, Parte 2′

Mais de uma década após o seu bem-sucedido lançamento, o elogiado drama histórico sobre a rainha Isabel II chega ao seu grande final focando-se nos eventos mais importantes da família real britânica no início dos anos 2000.

Sinopse: Com a chegada de seu Jubileu de Ouro, a rainha contempla o futuro da monarquia com o casamento de Charles e Camilla Parker Bowles e o início de uma nova história de fadas na realeza com o príncipe William e Kate Middleton.

Data de estreia: 14 de dezembro

‘O Monstro da Velha Seul’

Park Seo-jun, Han So-hee e Claudia Kim são os protagonistas desta série de terror sul-coreana que deixará os assinantes com o coração na boca desde o seu primeiro episódio até o último.

Sinopse: Gyeongseong, 1945. Na sombria era colonial de Seul, um empresário e uma pesquisadora lutam para sobreviver e enfrentam um monstro nascido da avareza humana.

Data de lançamento: 22 de dezembro

‘Berlim’

Dois anos após o desfecho da bem-sucedida ‘La Casa de Papel’, a Netflix lança esta esperada préquela da série, agora centrada em um de seus personagens mais populares e controversos: Berlim.

Sinopse: Em seu período dourado, Berlim se reúne com uma banda magistral em Paris para realizar um de seus melhores planos: roubar 44 milhões de euros em joias em uma noite.

Data de estreia: 29 de dezembro

Outras séries que chegarão à Netflix em dezembro são:

1 de dezembro

‘Doce Lar’ (k-drama, segunda temporada)

‘Fisk’ (segunda temporada)

2 de dezembro

‘Voltando a Samdal-ri’ (k-drama)

3 de dezembro

‘A Raposa de Nove Caudas’ (K-Drama)

4 de dezembro

‘O diário das fadas’

7 de Dezembro

‘Hilda’ (3ª temporada)

‘Minha vida com os meninos Walter’

‘A faixa analógica’

‘Odeio o Natal’

‘Mar fundo’

8 de dezembro

‘A babá' (Argentina)

11 de dezembro

‘Beleza Verdadeira’ (drama coreano)

13 de dezembro

‘1670′

‘A influenciadora’

14 de dezembro

‘Yu Yu Hakusho’ é uma série de mangá japonesa escrita e ilustrada por Yoshihiro Togashi. A história segue Yusuke Urameshi, um adolescente problemático que morre tentando salvar uma criança de um acidente de carro. Após a sua morte, ele é enviado para o mundo dos espíritos, onde luta contra demônios e outras forças malignas.

‘Como voa o corvo’ (segunda temporada)

‘Melancolia’

15 de dezembro

‘Carol e o fim do mundo’

‘Ufa! Já é Natal!’

‘Vespas amarelas’

20 de dezembro

‘Cindy, a Rainha: A Série’

28 de dezembro

‘A conserje Pokémon’

Documentários que a Netflix lançará em dezembro

Os fãs de documentários não ficarão desapontados com as novas séries e filmes do gênero que a Netflix adicionará à sua biblioteca em dezembro. Os títulos a serem esperados são:

5 de dezembro

‘A memória infinita’

7 de dezembro

‘A Segunda Guerra Mundial: Do front’

12 de dezembro

‘Kevin Hart e Chris Rock: Estrelas únicas no palco’

‘Sob pressão: A seleção feminina dos EUA e o Campeonato Mundial de Futebol’

13 de dezembro

‘Se eu fosse Luisa Sonza’

14 de dezembro

‘Ilha Alienígena’

15 de dezembro de 2023

‘Não me chame de Veado’

27 de dezembro de 2023

‘Campo Infernal: Pesadelo Adolescente’

Especiais de comédia que a Netflix estreará em dezembro

Os amantes do stand-up comedy também serão agradados pela plataforma com o lançamento do monólogo de um dos humoristas mais famosos. O especial que será lançado é:

25 de dezembro de 2023

‘Ricky Gervais: Armagedom’

Reality Shows que chegarão a Netflix em dezembro

Por fim, o serviço dará as boas-vindas a alguns realities que prometem conquistar os fãs dos programas de realidade televisiva e mantê-los entretidos durante as festas. Os projetos que chegam são:

12 de dezembro

‘Céu para dois’

13 de dezembro