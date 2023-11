Fuzuê: o futuro é incerto para esses personagens promissores da novela

Fuzuê Maria Navalha (Olivia Araujo) fica maravilhada diante do baú do tesouro, que Merreca (Ruan Aguiar) conseguiu pegar (Manoella Mello/Globo)

Parece que Fuzuê vai passar por um momento de limpeza. Em uma fase menos lenta, a novela da Globo está em busca de audiência e para isso deve deixar alguns personagens promissores de lado. Afinal, sem o tesouro, eles não precisam aparecer tanto.

Com Ricardo Linhares como supervisor do texto de Gustavo Reiz, esses dois já não encontram espaço para aparecer na atual novela das 19 horas, que amarga números vergonhosos para o horário.

Com as mudanças, Olívia (Jéssica Córes) e Rui Sodré (Pedro Carvalho) vão quase desaparecer de Fuzuê. Vale destacar que parte do público já sentiu falta deles, principalmente de Olívia, que já foi desmascarada.

Fuzuê: Olívia (Jessica Córes) tentou enganar Miguel (Nicolas Prattes) (Fábio Rocha/Globo)

Há quem diga que a personagem é uma vilã melhor do que Preciosa (Marina Ruy Barbosa), mas tudo para causar intriga nos bastidores da novela da Globo. Para quem não lembra, ela surgiu no elenco dizendo que estava grávida de Miguel (Nicolas Prattes).

LEIA TAMBÉM: A Fazenda: a severa posição tomada por Lucas sobre as polêmicas de Jojo Todynho

Rui também ganhou destaque nos capítulos de Fuzuê. Mesmo sem tanta força, o golpista manipulava outros personagens para tentar se dar bem, principalmente Olívia, que foi obrigada a conviver com Preciosa e Francisco (Michel Joelsas).

Fuzuê: Rui (Pedro Carvalho) desaparece das cenas da novela (Manoella Mello/Globo)

Com tudo, Fuzuê passa por mudanças radicais e a busca pelo tesouro já não é segredo e nem de interesse do público, por isso, os dois ficaram sem espaço. Desmascarados, Olívia e Rui tiveram suas participações encerradas.

Saída definitiva ou não

Até o momento, não se sabe se eles realmente deixaram o elenco de Fuzuê. Há quem diga que podem retornar na reta final, devido ao sucesso que fizeram com o público que assiste a novela da Globo.

Um ponto importante é que Olívia pode retornar em algum momento com um novo amor, que seria Francisco, que ficou apaixonado pela vilã desde o começo. Porém, até agora, o autor da Globo não revelou nada sobre o futuro dela e de Rui.

LEIA TAMBÉM: Paraíso Tropical: 3 atrizes que fizeram sucesso na novela e desapareceram da Globo