Escrito nas estrelas? Larissa Manoela revela ter feito sinastria amorosa com o noivo

Próximo ao lançamento do filme “Tá escrito”, onde atua ao lado do noivo, a atriz Larissa Manoela revelou também ser chegada em astrologia. Uma das provas foi o fato de que ela decidiu recorrer a sinastria amorosa para saber sobre o futuro de seu relacionamento com André Luiz Frambach.

Conforme publicado pelo Extra, a atriz fez questão de reforçar sua conexão com os astros.

“Sempre fiz mapa astral, e recentemente fiz sinastria amorosa. Passamos o dia todo olhando o resultado. Spoiler: estamos superalinhados!”, revela Larissa.

Ela ainda reforça a conexão com o companheiro e como isso impactou no trabalho dos dois: “Tem uma cena que, se não fosse com ele, não faria com ninguém. Ele lambe a minha cara!”.

“Tá Escrito”

A comédia romântica “Tá Escrito” conta a história de Alice (Larissa Manoela), que ganha um livro mágico em que pode decidir diariamente o destino dos 12 signos do zodíaco. Com formação em Astronomia, não em astrologia, ela muda as qualidades e defeitos de todos conforme suas vontades.

O filme em questão será o primeiro lançamento de Larissa desde o rompimento com os pais, mas para além disso marca a primeira vez que ela e o noivo contracenam desde que começaram o relacionamento, em 2022.

“É incrível poder trabalhar com o que a gente ama ao lado de quem a gente ama. Estamos dormindo e acordando juntos sempre que dá, graças a Deus. Assim, nos aproximamos mais ainda dos personagens”, afirma André.

Além do relacionamento, Larissa também revela ter mais coisas em comum com a personagem principal da história.

“Eu detestava apresentar trabalho na escola por exemplo, mas a vida foi me colocando nesse lugar da comunicação, a mesma coisa que a Alice foi vivendo”, revela a atriz.

Leia também: Publicação de Larissa Manoela faz Internet resgatar a briga entre a atriz e seus pais