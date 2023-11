CCXP23: Disney 100 com foco em pelúcias e Marvel Store são um dos destaques do evento (Reprodução/Divulgação)

O maior evento de cultura pop começou nesta quinta-feira (30), trazendo inúmeras ativações aos diversos fãs de produções audiovisuais, gráficas, sonoras, artesanais e outros modelos. Dentre as exibições presentes na CCXP23, a Marvel Store e Disney 100 com foco em pelúcias são destaques da atração.

Entre os dias 30 de novembro e 03 de dezembro, os fãs poderão visitar o estande presente no São Paulo Expo, em SP. Os visitantes poderão contemplar um espaço dedicado apenas a produtos licenciados Disney, Pixar e Marvel em um estande de 360m², próximo à entrada do palco Thunder, contando com a loja oficial da Marvel no Brasil e uma loja exclusiva de pelúcias de Disney 100.

CCXP23: Disney 100 com foco em pelúcias e Marvel Store são um dos destaques do evento (Reprodução/Divulgação)

A Marvel Store, inicialmente apresentada na CCXP22 e com a primeira loja física da América Latina recém-inaugurada em Campinas (SP), retornou a edição deste ano em um espalç de 260m² e mais de 800 opções de itens. Os fãs vão se deparar com peças exclusivas e colecionáveis, a partir de R$ 19,99.

Ativação

CCXP23: Disney 100 com foco em pelúcias e Marvel Store são um dos destaques do evento (Reprodução/Divulgação)

Além de contemplar as peças trazidas pelo grupo, haverá uma programação no palco da loja com a presença do dublador do novo jogo Spider-Man 2, da PlayStation, e designers de produtos e outros desafios e quizzes, encontro de cosplayers, entre outros.

Outra parte do estande conta com a instalação da Toy Mania, maior loja online especializada em brinquedos, trazendo um catálogo de pelúcias Disney e Pixar.

Em continuidade às comemorações de 100 anos da The Walt Disney Company, iniciadas na CCXP22, há um espaço de 100m² tematizado de Disney100. As instalações estarão presentes em todos os dias de evento.

Leia mais:

Serviço - CCXP23

Data: 30 de novembro a 03 de dezembro

Local: São Paulo Expo

Endereço: Rodovia dos Imigrantes, 1,5 km - Vila Água Funda, São Paulo - SP

Horários: Quinta-feira (30), das 12h às 21h / Sexta-feira, (01), das 12h às 21h

Sábado (02), das 11h às 21h / Domingo (03), das 11h às 20h

Ingressos e mais informações: https://www.ccxp.com.br/ingressos