Brad Pitt reage a post do filho Pax, que chamou o ator de "humano horrível"

Brad Pitt, ícone de Hollywood, respondeu ao discurso polêmico de seu filho adotivo Pax, onde o adolescente de 16 anos classificou o ator como um "humano horrível". O post, compartilhado em 2020 trouxe um tom distinto, revelando profundas discordâncias.

O passado de Pax e a adoção

Pax Jolie-Pitt foi adotado por Brad Pitt e Angelina Jolie em 2007, vindo de um orfanato no Vietnã. Com apenas 3 anos na época e histórico de abandono pela mãe biológica, Pax tornou-se parte da família Jolie-Pitt. O discurso explosivo, compartilhado no Dia dos Pais de 2020, lançou luz sobre possíveis conflitos familiares.

A reação de Brad Pitt

Apesar do discurso doloroso de Pax, fontes afirmam que Brad Pitt mantém "grande respeito" por seus filhos. Considerando a revelação como "deprimente", o ator de 59 anos optou por um "silêncio digno". Enquanto as relações familiares se revelam publicamente, o astro permanece reservado sobre o assunto, mantendo sua postura distante das acusações do filho.

Brad Pitt hits back after adopted son Pax branded him a 'world class a**hole' and 'f***ing awful human' https://t.co/Avd548k9La pic.twitter.com/hQ8ZoVnAxE — Daily Mail Online (@MailOnline) November 22, 2023

A separação de Brad Pitt e Angelina Jolie em 2016 já foi um evento bastante complicado, mas as complexidades das relações familiares continuam a emergir. Com seis filhos provenientes do casamento, incluindo Pax, a família enfrenta desafios que refletem a vida além dos holofotes. O representante de Brad Pitt ainda não comentou sobre as recentes revelações.