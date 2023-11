Brad Pitt busca reconciliação com filhos após comentário

Pax Thien Jolie-Pitt criticou publicamente Brad Pitt, chamando-o de "pai terrível", mas o ator busca reconciliação, oferecendo sessões de mediação.

Brad Pitt enfrentou críticas públicas do filho, Pax Thien Jolie-Pitt, que o chamou de "pai terrível". O ator agora busca superar as tensões familiares após o comentário polêmico feito nas redes sociais em 2020.

Após a declaração pública de Pax, Brad Pitt parece determinado a superar o conflito com seus filhos. Fontes próximas relatam que o ator, que se aproxima dos 60 anos, está buscando sessões de mediação na esperança de uma reconciliação.

Novo começo aos 60

Uma fonte revelou que, nos últimos anos, Brad respeitou a decisão de seus filhos de manter distância. No entanto, com a aproximação de seu 60º aniversário, ele deseja marcar um novo começo e preencher o vazio deixado pela ausência de Pax, Zahara e Maddox.

Brad Pitt, acompanhado por sua namorada Ines de Ramon, planeja celebrar seu aniversário em Cabo. Ele enviou cartas aos filhos, convidando-os para sessões de mediação no próximo ano na esperança de reconstruir os laços familiares. Ines desempenha um papel crucial nesses esforços de reconciliação.

Mesmo ciente de que as relações não serão magicamente restauradas, Brad mantém uma atitude positiva, como lembrou o The Mirror. O ator, que compartilha seis filhos com Angelina Jolie, está determinado a reestabelecer vínculos após a tumultuada batalha pela custódia que se desenrola desde 2016.