Bárbara Evans revela quando gêmeo deixa a UTI e vai pro quarto: “está ótimo”

“Álvarozinho está ótimo”, essas são palavras ditas por Bárbara Evans sobre o estado de saúde de um dos gêmeos. Segundo ela, o filho está na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas deve deixar o local em breve.

A vencedora de A Fazenda 6 fez um relato emocionante sobre o nascimento dos filhos mais novos, mas buscou acalmar os fãs em suas redes sociais. Embora a criança esteja em observação, ela garantiu que tudo está bem.

“O Álvorozinho tirou o aparelho. Ele não está precisando de aparelho para respirar, enfim, tirou o negocinho e está respirando muito bem. Ele só está na sonda para tomar o leitinho”, começou a filha de Monique Evans.

LEIA TAMBÉM: Atriz Ângela Rabello morre aos 73 anos: relembre a carreira desta veterana

Em seguida, ela relatou que Álvaro vai para o quarto na manhã desta quinta-feira (30): “O meu principezinho está chegando. Eu já separei o look deles igual e vou tomar café da manhã com cada num peito, está com muito leite”.

Bárbara Evans dá detalhes da UTI

Momentos antes, a vencedora do reality show A Fazenda já tinha comentado sobre a previsão de alta do filho na UTI: “A previsão é que tirem o aparelhinho dele e aí vamos ver como ele vai ficar”, contou Bárbara em um vídeo no Instagram.

Na terça-feira (28), a modelo Bárbara Evans, que deu à luz aos gêmeos Antônio e Álvaro na última segunda-feira (27), atualizou os seus seguidores sobre o estado de saúde de Álvaro: “Ele vem para o quarto dormir com a gente ou [vem] amanhã de manhã. Mas ele está ótimo, mamando o colostrinho da mamãe”.

Além dos gêmeos, Bárbara Evans é mãe de Ayla, de pouco mais de 1 ano, que deve visitar a maternidade antes do previsto. No Instagram, a mãe famosa disse que está com saudade da pequena e que mudou os planos: a filha só iria no dia da alta hospitalar, mas a visita foi antecipada.

LEIA TAMBÉM: Remake de Elas por Elas: Globo usa divórcio complicado para tirar novela do buraco