Atriz Ângela Rabello morre aos 73 anos: relembre a carreira desta veterana

Ângela Rabello, atriz que fez sucesso no teatro e na televisão, morreu aos 73 anos. A notícia foi confirmada pela filha Stella Rabello, nas redes sociais, mas ela decidiu não informar a causa.

No entanto, há dois meses, a famosa tinha sido diagnosticada com câncer no fígado e passou por um transplante doado pela filha mais velha, Lali. O velório está marcado para quinta-feira (30) no Cemitério do Carmo, no Rio de Janeiro, com cremação às 16h.

Homenagens à atriz

A notícia fez com que muitos amigos e admiradores usassem as redes sociais para prestigiar a veterana das artes. O ator Kiko Mascarenhas, por exemplo, postou uma foto e legendou “Ângela, hoje nos reunimos, nos abraçamos e choramos pela sua partida. Mas você estava lá — nas memórias mais doces e engraçadas de suas filhas, suas irmãs, seus netos, sobrinhos, seus amigos… Você estava lá, misturada nas risadas e lágrimas de todos nós”.

Atriz Ângela Rabello esteve no elenco de muitas novelas da Globo (Reprodução/Instagram)

A carreira de Ângela Rabello

Nascida no Rio de Janeiro, Ângela Rabello estudou na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) e trabalhou em grandes peças de teatro, como o espetáculo Saco de Batata, que estreou em 2022.

Na televisão, a atriz veterana estreou em 1986, quando interpretou Samira de Cambalacho. Depois Ângela surgiu em O Cravo e a Rosa (200), onde viveu Olga Sabrina e, após quatro anos ela voltou à Globo para contracenar em Da Cor do Pecado.

O ano de 2013 foi repleto de trabalhos para Ângela Rabello. A veterana apareceu em Malhação, em Sangue Bom e na novela Amor à Vida, que segue no ar no Globoplay. Em 2017, a famosa interpretou Dona Dercília em Sob Pressão, dois anos depois esteve no elenco da trama Amor de Mãe, que paralisou as gravações por causa da pandemia de covid-19. Ela também fez parte do elenco de Nos Tempos do Imperador e Um Lugar ao Sol, ambas de 2021.

Fora da TV Globo, Ângela Rabello encenou na novela Floribella, produzida pela Band em 2005, e da série Dilemas de Irene, exibida no canal fechado GNT em 2009.

