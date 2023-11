Assim mudarão as cenas de sexo em Hollywood, após a greve de atores

Depois que a greve de atores e roteiristas durou alguns meses, o Sindicato de Atores de Tela (SAG-AFTRA) conseguiu dar um grande passo no que diz respeito às cenas de sexo nas produções, o que agora ajudará a prevenir o assédio.

Aqui compartilhamos como as produções mudarão a partir de agora.

O que vai acontecer com as cenas de sexo em Hollywood?

Foi anunciado que as produções deverão garantir que, nas cenas de sexo, os atores se sintam confortáveis, sem pressão e que não sejam ultrapassados os limites estabelecidos.

Este novo acordo com a Aliança de Produtores de Cinema e Televisão representa um grande avanço para todos os atores.

Até mesmo, os artistas poderão contar com a presença de um coordenador de intimidade durante as gravações de nudez ou atos sexuais, para que se sintam mais confortáveis.

É importante notar que os membros do SAG-AFTRA têm até o 5 de dezembro para ratificar este acordo.

Também serão incluídos acordos de transparência sobre não discriminação e assédio; além de melhores práticas de prevenção de assédio.

Greve de atores e roteiristas AP (Chris Pizzello/Chris Pizzello/Invision/AP)

Esta ação representa uma grande conquista

Caitlin Dulany, membro do comitê de negociação e defensora da importância dos coordenadores de privacidade, declarou que considera um grande avanço chegar a este ponto.

Em um contrato de 128 páginas, todas as ações a serem tomadas foram estabelecidas.

Por sua vez, Alicia Rodis, coordenadora de privacidade e consultora do comitê negociador da SAG-AFTRA, afirmou que a inclusão de coordenadores de privacidade no contrato é um passo para promover uma mudança cultural na indústria do cinema.

Desta forma, vai ser ajudado a prevenir o assédio, o qual foi divulgado através dos depoimentos do movimento #MeToo, o qual expôs diversos atores de Hollywood.