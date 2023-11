A Fazenda: a severa posição tomada por Lucas sobre as polêmicas de Jojo Todynho

A Fazenda 15: Fora do reality show, Lucas Souza decide que não fala mais sobre o seu casmento com Jojo Todynho (Reprodução/Instagram)

Fora de A Fazenda 15, Lucas Souza precisa lidar com as últimas declarações polêmicas de Jojo Todynho, que afirmou que seu casamento com o militar acabou depois que viu ele conversando com homens pelo telefone.

Durante uma entrevista ao Link Pocast, o ex-peão Lucas se pronunciou e disse que não vai mais falar sobre a vencedora de A Fazenda 12: “Sobre a questão da Jojo,eu não vou mais falar, não vou mais me pronunciar, porque a gente sem querer acaba deixando uma ‘deixa’”, começou ele.

Cansado das brigas, Lucas chegou a lembrar que todo ano ele precisa falar algo sobre a sua separação e mostrou-se querendo virar a página: “Isso vem vindo ano após ano. Todo mês após a nossa separação acontece alguma coisa”, disparou o ex-militar.

Fim do conflito!

O ex-peão de A Fazenda 15 deixou claro que deseja colocar um fim ao embate com Jojo Todynho. Na entrevista, ele também disse que as polêmicas públicas não ajudam em nada e ainda deixam o clima mais pesado.

“Eu acho que é muito desta questão de falar alguma coisa e deixar uma ‘deixa’. Eu não quero fazer qualquer tipo de acusação”, afirmou o influenciador digital.

Um novo Lucas chegou!

O ex-participante do reality show rural também aproveitou para falar que mudou e qual posicionamento mantém referente ao casamento com Jojo: “Sobre ela eu tenho gratidão. Você foi uma pessoa maravilhosa na minha vida. Foi um relacionamento que só me amadureceu”.

O famoso também afirmou que teve muitos erros devido a sua imaturidade e disse que agiu “como um garoto”. Mas, por fim, revelou que não vai mais se pronunciar sobre a sua relação com Jojo Todynho: “Se não, essa história vai ser eterna, vai ficar rendendo”, finalizou.

