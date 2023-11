Zuckerberg adota rotina: usa a mesma roupa, treina MMA e aprende Taylor Swift

Mark Zuckerberg, o 6º homem mais rico do mundo, surpreende ao revelar detalhes de sua rotina diária. Além de treinos intensos e uma dieta de 4.000 calorias, o CEO da Meta dedica tempo para aprender músicas de Taylor Swift com suas três filhas, diz o New York Post.

Hábitos matinais controversos

Zuckerberg inicia seu dia verificando as plataformas do Meta no telefone, admitindo ser uma situação "triste". Esse hábito, descrito como "não muito bom", impacta seu estado de espírito, exigindo um esforço adicional para manter a produtividade.

Mark Zuckerberg’s daily routine includes wearing same outfit, eating 4K calories — and learning Taylor Swift songs https://t.co/24FbvwRCYs pic.twitter.com/2tHtgpAsHQ — New York Post (@nypost) November 27, 2023

Além dos treinos físicos diários, Zuckerberg luta. Ele treina artes marciais mistas (MMA), preparando-se para um possível confronto com Elon Musk. Recentemente, sofreu uma cirurgia no joelho durante os treinos. A dieta intensiva de 4.000 calorias destaca sua dedicação ao condicionamento físico e à saúde.