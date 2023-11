Terra e Paixão: reviravolta mata Agatha e faz Antônio renascer; veja como será

A rápida recuperação de Antônio (Tony Ramos), que passa por um envenenamento causado por Agatha (Eliane Giardini), em Terra e Paixão, vai assustar muitos moradores de Nova Primavera, mas o momento mais curioso acontece quando a vilã é enterrada. Neste momento, o fazendeiro aparece muito feliz e levanta algumas suspeitas.

“Precisava ver o jeito dele falar, Neide, todo disposto, animado. Parece que enterrou um cachorro ali no quintal, e não a mulher dele. Disse que vai até dar um jantar pra não sei quantos convidados”, comenta Angelina (Inez Viana) para a amiga Neide (Luciana Malcher) sobre o vilão da novela da Globo.

Terra e Paixão: Irene (Gloria Pires), Antônio (Tony Ramos) e Agatha (Eliane Giardini) vivem momentos difíceis (Paulo Belote/Globo)

Neide, então, levanta a suspeita e relembra que Agatha queria matar Antônio: “Ela queria acabar com ele. Só que, em vez disso, vai ver que foi ele que deu um fim nela. A mulher tá lá, no cemitério, e ele taí todo pimpão!”, responde a personagem de Terra e Paixão. Angelina, no entanto, não acredita tanto nisso, afinal, ele estava internado.

Ramiro é deixado de lado pelo vilão

O comportamento de Ramiro (Amaury Lorenzo) está deixando Antônio (Tony Ramos) desconfiado e, por isso, o vilão de Terra e Paixão vai tirar o capataz do próximo plano cruel que deseja executar.

Terra e Paixão: Ramiro (Amaury Lorenzo) e Kelvin (Diego Martins) vivem romance na novela da Globo (Manoella Mello/Globo)

Em breve, o fazendeiro arma contra Aline (Barbara Reis), mas o capanga será colocado para escanteio O personagem de Tony Ramos ainda diz que a culpa é de Kelvin (Diego Martins), par romântico de Ramiro.

O todo-poderoso de Nova Primavera chega a dizer que ele está muito sensível para o trabalho, que começa depois que o pai de Caio (Cauã Reymond) não aceita o fato da protagonista estar grávida e ter ido embora de Nova Primavera com destino a um convento. Mas, a mulher será descoberta por outro funcionário do fazendeiro.

