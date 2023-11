Tensão na Família Real: os obstáculos que impediriam Meghan e Harry de passar o Natal com o Rei Charles

A chegada do último mês do ano aparece com a preparação da ceia de Natal da Família Real. A organização ainda não tem claro se na exclusiva mesa da nobreza haverá quatro lugares reservados para o príncipe Harry, sua esposa Meghan Markle e seus dois filhos.

O Rei Charles III parece querer toda a sua dinastia, mas há obstáculos no meio que impedem a chegada dos Duques de Sussex.

A presença de Harry e Meghan é uma possibilidade real, de acordo com o relatado pela revista Quien, baseado em informações de meios britânicos. O rei quer a todo custo tempo de qualidade com seus dois netos, os príncipes Archie e Lilibet.

A relação entre os Duques de Sussex e Windsor aumentou a sua tensão devido aos segredos publicados no livro de Omid Scobie, intitulado Endgame. Neste livro, fala-se de uma rivalidade entre a princesa Kate Middleton e Meghan Markle.

O príncipe William junto à Kate Middleton e Harry junto à Meghan Markle no funeral de Elizabeth II (AP)

Estas situações, normais em todas as famílias do mundo, recebem toda a atenção, pois o povo britânico espera um exemplo de que problemas familiares podem ser resolvidos internamente, sem a necessidade de um rompimento.

À rivalidade entre princesa e duquesa soma-se à briga entre Harry e William, separados por uma intensa discussão desde 2017. As diferenças entre os príncipes escalaram ao longo destes seis anos. Diz-se que os de Gales até zombam dos de Sussex; um dos muitos motivos pelos quais o casal de duques mudou-se para os Estados Unidos.

No interior do Palácio de Buckingham há rumores de que o rei Charles III também criticou Harry e Meghan, outra questão que impediria que a dupla passasse o Natal na Grã-Bretanha.