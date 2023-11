Taylor Swift recusou ‘Convite Real’ para cantar na coroação de Charles III

A renomada cantora Taylor Swift recusou um convite especial para se apresentar na coroação de Charles III, marcando um dos maiores eventos da realeza britânica em 6 de maio. Segundo o autor real Omid Scobie, em seu mais recente livro sobre os bastidores da realeza, a artista, conhecida como “Miss Americana,” justificou sua ausência alegando compromissos com a turnê mundial “The Eras Tour,” onde estaria se apresentando em Nashville, nos Estados Unidos, no mesmo dia da coroação.

Artistas de Peso Recusam Participação na Celebração Real

Além de Taylor Swift, outros grandes nomes da indústria da música, incluindo Adele, Ed Sheeran, Elton John, Harry Styles, Robbie Williams e até mesmo as Spice Girls, recusaram participar da festa que ocorreu no Castelo de Windsor, reunindo cerca de 20 mil pessoas. No entanto, a celebração não ficou sem estrelas, contando com performances de Katy Perry, Lionel Richie, o grupo britânico Take That, o tenor italiano Andrea Bocelli e Nicole Scherzinger.

LEIA TAMBÉM: A coroação do rei Charles incluirá diversos shows de famosos. Confira todos os detalhes!

Coroação de Charles III e a Lista de Convidados Ilustres

Rei Charles/ Getty Images

O evento marcou a coroação de Charles III na Abadia de Westminster, em Londres, simbolizando sua ascensão como chefe de estado do Reino Unido e de outras 14 nações, incluindo Austrália, Canadá e Nova Zelândia. Realizada oito meses após a morte da Rainha Elizabeth II, a cerimônia contou com a presença de 2.300 convidados, reunindo membros da realeza, chefes de estado e líderes mundiais.

Nova Monarquia e o Brilho de Katy Perry e Outras Estrelas

Enquanto alguns nomes se ausentaram, a coroação de Charles III foi marcada pelo brilho de artistas renomados. Katy Perry, Lionel Richie, Take That e Andrea Bocelli proporcionaram uma atmosfera animada e festiva ao evento que celebrou a nova fase da monarquia britânica. O espetáculo, que ocorreu no Castelo de Windsor, deixou uma marca significativa na história real.

Fonte: L’Officiel Brasil