Taylor Swift foi nomeada Artista do Ano pela Apple Music

Com o Eras Tour, Taylor Swift tornou-se uma das artistas mais bem-sucedidas do ano e a Apple Music o confirma ao nomeá-la como Artista do Ano

Apple Music Sing

Como de costume, a plataforma de música divulgou a lista das melhores músicas de 2023, os melhores Shazam e, pela primeira vez, "as músicas que os fãs da música cantaram mais usando o Apple Music Sing", explica Variety em seu portal web.

Swift foi a mais ouvida no Apple Music e estabeleceu um novo recorde com o maior número de ouvintes em um ano na plataforma.

Lembramos que Bad Bunny foi o artista mais ouvido no ano passado.

“Last Night” de Morgan Wallen

“Nos primeiros 10 meses de 2023, 65 de suas músicas chegaram ao Global Daily Top 100 da Apple Music, mais do que qualquer outro artista”, disse a Apple Music.

A melhor lista de músicas foi "Last Night" de Morgan Wallen, a primeira desde 2019 com "Old Town Road". Das 100 músicas da lista, onze foram músicas de country, enquanto o ano passado apenas chegaram quatro.

Como no ano passado, uma das maiores pesquisas também foi a música mexicana e afrobeats.

Top 100 de Shazam

Para o Top 100 de 2023 da Shazam chart, "Calm Down" de Rema conquistou o primeiro lugar, seguido por "Rush" de Ayra Starr e "People" de Libianca. E, pela primeira vez, quatro músicas mexicanas estiveram entre as 100 mais Shazamed do mundo.

Músicas mexicanas mais procuradas no Shazam

“Ella Baila Sola” de Peso Pluma e Eslabon Armado alcançou a posição 18 e “un x100to” de Grupo Frontera e Bad Bunny na posição 70.