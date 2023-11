Taylor Swift anuncia lançamento mundial do filme 'The Eras Tour'

Taylor Swift, aos 33 anos, presenteia seus fãs com uma notícia emocionante: o filme do recorde de bilheteria, Taylor Swift: The Eras Tour, estará disponível para streaming nos Estados Unidos e Canadá a partir de 13 de dezembro, o dia de seu aniversário. A cantora considera isso uma maneira divertida de celebrar o ano que passaram juntos.

O filme, originalmente com 2 horas e 45 minutos, terá uma versão estendida disponível para aluguel sob demanda, incluindo músicas que não entraram na versão lançada nos cinemas em outubro. Faixas como "Wildest Dreams", "The Archer" e "Long Live" serão adicionadas, proporcionando aos fãs uma experiência mais completa da Eras Tour.

A emocionante notícia segue o último show de Taylor Swift do ano em São Paulo, Brasil, onde ela teve a honra de receber a família de sua falecida fã, Ana Clara Benevides Machado. Swift convidou os entes queridos de Benevides Machado, que faleceu antes de poder assistir ao show no Rio de Janeiro, para o último show no Brasil.

Reconhecimento global do filme

Desde a estreia nos cinemas em 13 de outubro, o filme The Eras Tour tem recebido uma resposta avassaladora. Com quebra de recordes de vendas de ingressos no primeiro dia e arrecadação de mais de US$ 200 milhões globalmente nas duas primeiras semanas, Swift expressa sua gratidão aos fãs pelo apoio e pela alegria contagiante que eles trouxeram às exibições.

Taylor Swift compartilhou sua admiração pela reação dos fãs, descrevendo o filme como algo "verdadeiramente incrível". Ao assistir aos vídeos dos fãs dançando, recriando coreografias e se envolvendo de maneira única, ela destaca a alegria caótica que seus fãs proporcionam, agradecendo por transformarem The Eras Tour Concert Film em algo verdadeiramente especial como trouxe a People.