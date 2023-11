Salve-se Quem Puder: protagonista revela momento devastador durante as gravações

A pandemia de covid-19 foi um dos principais marcos históricos da atualidade e Vitória Strada resolveu falar como recebeu a notícia durante as gravações da novela Salve-se Quem Puder, que estava sendo filmada quando toda população precisou ficar em quarentena.

“Foi a novela que a gente parou no meio da pandemia. A gente foi a primeira novela a parar, eu lembro até hoje. Estávamos gravando a novela, era eu, Deborah Secco e Juliana Paiva as protagonistas”, começou a famosa.

Segundo ela, já falava-se nos corredores da TV Globo sobre a possibilidade de parar o trabalho: “Estávamos gravando e falaram ‘vocês estão vendo que saiu no noticiário hoje que está vindo uma pandemia para cá’. Todo mundo ficou assustado, mas até então era aquilo de 15 dias”.

Deborah Secco interpreta Alexia, de "Salve-se quem Puder" em "Vai na Fé" (Reprodução/Globo)

Mas, Vitória Strada lembrou que uma outra protagonista ficou mais assustada, afinal, a Globo era conhecida por nunca ter parado uma novela ao meio: “Dois dias depois, eu vejo a Deborah falando ‘como assim? Em trinta anos que eu estou aqui nunca uma novela parou. Aconteceu de ator morrer e a novela não para”.

Por fim, a protagonista enalteceu o trabalho em Salve-se Quem Puder e lembrou que hoje a emissora trabalha com uma grande linha de frente gravada para evitar que seja necessário fazer uma paralisação geral como na pandemia de covid-19, quando a Globo colocou reprises no horário das novelas inéditas.

LEIA TAMBÉM: Ana Hickmann homenageia pets na web; Joaquim vira o cão herói e ganha elogios

Reprodução/Globo

“A novela sempre foi uma obra aberta, o público sempre ajudou a contar a história. Tem pesquisa de satisfação do público. Muitas histórias foram mudadas por causa do público”, lembrou a famosa.

Audiência nas alturas

Depois da paralisação geral, as gravações retornaram e a Globo colocou Salve-se Quem Puder de novo no horário das 19 horas. A trama fechou com chave de ouro, sendo uma das mais vistas no horário.

O último capítulo da novela protagonizada por Vitória Strada, Deborah Secco e Juliana Paiva garantiu média de 29,2 e picos de 31,4 pontos na Grande São Paulo, além do share de 45%.

LEIA TAMBÉM: Fernanda Lima abre o coração e revela as razões por trás da mudança de país