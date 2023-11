Remake de Elas por Elas: Globo deve acabar com grave problema para novela andar

Remake de Elas por Elas: Isabel Teixeira (Helena) e Mateus Solano (Jonas) gravam cena dentro do apartamento Remake de Elas por Elas: Isabel Teixeira (Helena) e Mateus Solano (Jonas) gravam cena dentro do apartamento (Divulgação/Globo)

Com a audiência em queda livre, Elas por Elas vive um momento delicado na Globo, que já chegou a fazer diversas modificações, mas nenhuma com o impacto que a emissora esperava. Agora, parece que um novo problema deve ser resolvido.

Para tentar sanar os danos causados pela adaptação da novela, que foi um dos maiores sucessos em 1982, a Globo deve mudar a estrutura de gravações, ou melhor, levar os atores para fora dos estúdios: a trama é vista como claustrofóbica pelo público, que está desaparecendo.

Caso você não tenha percebido, o remake de Elas por Elas conta com muitas cenas em estúdio e quase nada é feito nas paisagens do Rio de Janeiro, onde a trama se passa, e tal erro ainda não foi corrigido pela direção da novela. escrita por Thereza Falcão e Alessandro Marson, que é baseada na original de Cassiano Gabus Mendes.

Remake de Elas por Elas: Globo sofre com audiência da novela das 18 horas (Fábio Rocha/Globo)

Porém, como muitas novelas atuais, Elas por Elas já conta com um grande número de capítulos gravados e editados, então, é preciso esperar o momento certo para agir. Vale destacar que algo parecido acontece com Fuzuê, na faixa das 19 horas.

O fracasso da novela das 18 horas também está relacionado com a estrutura simples criada nos estúdios da Globo. Mesmo com sete protagonistas atuantes, a trama não conta com grandes cenários e cenas com muitos efeitos especiais. A estrutura é enxuta, se avaliar as últimas produções do canal.

Remake de Elas por Elas: Renée (Maria Clara Spinelli) conforta Tony (Richard Abelha) e Vic (Bia Santana) (Léo Rosario/Globo)

Entre os lugares que mais aparecem no remake de Elas por elas está a mansão de Lara (Deborah Secco), a casa de Adriana (Thalita Carauta), o apartamento de Helena (Isabel Teixeira), os escritórios da Helàne, a ONG onde trabalha Ísis (Rayssa Bratillieri) e a faculdade de de Carol (Karine Teles).

Desta forma, nada disso precisa ser mudado, apenas é preciso levar o elenco para rua e tirar o ar de claustrofobia que assusta os fãs da Globo. Outra possibilidade é usar a cidade cenográfica de Elas por Elas, que já aparece na novela, mas em poucas cenas.

