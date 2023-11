Rei Charles aceitou convite para o batizado da princesa Lilibet, mas não foi, revela novo livro

O rei Charles teria aceitado o convite, mas não foi ao batizado de sua neta mais nova, a princesa Lilibet, mesmo após trocar correspondências com Meghan Markle sobre a distância emocional entre eles, de acordo com o novo livro real "Endgame" do biógrafo Omid Scobie, diz o Mirror.

Especulações sobre relações familiares

A cerimônia de batismo da princesa Lilibet ocorreu no início deste ano na Califórnia, contando com a presença dos pais, príncipe Harry e Meghan Markle, e do irmão mais velho, o príncipe Archie. No entanto, membros da realeza, incluindo Charles, o Príncipe e a Princesa de Gales, optaram por não comparecer, deixando os fãs reais questionando se haviam sido convidados.

King Charles ‘snubbed Princess Lilibet’s christening after exchanging letters with Meghan Markle’ https://t.co/bB76IZtF9a — Latest News Today ⚡ (@BreakingNewsOut) November 27, 2023

Segundo o livro de Scobie, o rei Charles foi convidado para a celebração, mas não conseguiu encontrar espaço em sua agenda. Apesar disso, Harry e Meghan mantêm a monarca "informada" sobre as atividades dos netos, enviando-lhe fotos das crianças. O contato, segundo Scobie, é "não muito frequente", mas incluiu uma troca de cartas na primavera de 2021, após uma entrevista revelada do casal com Oprah Winfrey.

Além disso, o livro alega que Meghan nomeou dois membros da Família Real em cartas privadas enviadas ao rei Charles, detalhando os comentários sobre a cor da pele do príncipe Archie. Embora o autor, Scobie, afirme conhecer os nomes, as leis do Reino Unido o impedem de divulgá-los.

Recentemente, Harry esclareceu suas declarações sobre racismo na Família Real durante uma entrevista com Tom Bradby, do ITV News at Ten. Ele afirmou que não rotulou a família real como racista, mas sim culpado por "preconceito inconsciente". O livro "Endgame" também destaca que Meghan nunca usou explicitamente os termos ‘racista’ ou ‘racismo’, apontando para "preconceito inconsciente persistente e ignorância" dentro da família.

Este novo capítulo na saga real adiciona mais nuances à já complexa relação entre Harry, Meghan e os membros da Família Real Britânica.