Príncipe William preocupado com afirmação bombástica em novo livro sobre a Família Real

Trechos do livro "Endgame", do biógrafo real Omid Scobie, foram liberados antes do lançamento, na terça, prometendo uma investigação profunda sobre a monarquia britânica. Segundo fontes, uma afirmação específica preocupa o príncipe William, envolvendo a lealdade à monarquia e críticas à sua esposa, Kate, diz o Mirror.

Alegação Explosiva

O livro sugere que o príncipe William priorizou sua liderança à monarquia em detrimento de seu irmão Harry, vazando informações para enfraquecê-lo. Aliados de William defenderam-no, chamando as explicações de teorias da conspiração. No entanto, uma afirmação em particular destaca que Kate estaria "com muito medo" de realizar atividades além de sessões fotográficas.

Prince William would 'unleash' blasts of anger on father Charles, who meekly listened: new book https://t.co/WwKY4Svbr4 pic.twitter.com/2QhExnwD2A — Ottawa Citizen (@OttawaCitizen) October 7, 2020

Uma fonte próxima a William afirmou ao Daily Mail que isso o deixará nervoso, pois ele está imensamente orgulhoso das conquistas de Kate, especialmente em iniciativas de saúde mental. O biógrafo Omid Scobie alega que Kate é infantilizada pela mídia, colocando uma fachada mais baixa para ela.

"Endgame" explora a monarquia britânica em um estado de turbulência. A obra, com subtítulo "Por dentro da Família Real e a luta da Monarquia pela sobrevivência", aborda temas como a queda do príncipe Andrew e questões de raça na realeza. Scobie promete revelar momentos dos quais a realidade deveria ser "ter vergonha", com capítulos publicados de forma sugestiva.

Expectativas para o Lançamento

O livro, inicialmente previsto para agosto, teve seus dados adiados para incluir eventos relacionados à Coroação do Rei. A editora HarperCollins prevê que "Endgame" fará o mundo falar, prometendo revelações bombásticas. Com capítulos que abordam escândalos e desafios enfrentados pela monarquia, o livro de Scobie é destinado a provocar debates intensos.