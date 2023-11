Paraíso Tropical: saiba como Daniel descobre troca de identidade na novela

Em Paraíso Tropical, em exibição no Vale a Pena Ver de Novo, a troca de identidade envolvendo as irmãs gêmeas Paula e Taís, interpretadas por Alessandra Negrini, é um dos principais temas abordados. Afinal, a atriz interpreta a protagonista e a vilã da novela da Globo.

Mas, enquanto a gêmea má quer ocupar o espaço da irmã e viver um romance com Daniel (Fábio Assunção), e até consegue fazer com que isso aconteça, a personagem principal segue na luta para demonstrar que o amado caiu em um golpe.

Paraíso Tropical: Os protagonistas Paula (Alessandra Negrini) e Daniel (Fabio Assunção) quase não tinham química (Márcio de Souza/Globo)

LEIA TAMBÉM: Escândalo e divórcio: o pedido de Ana Hickmann foi recusado pela justiça; entenda

Antes disso, é claro, Taís acha que a morte da mocinha se concretizou e que ela está com tudo garantido, mas a farsa da troca de identidade vai ser descoberta por Daniel, protagonista de Paraíso Tropical, que se depara com Mercedes (Cristina Galvão), enfermeira que trabalha onde Paula está internada, que conta ao empresário sobre o golpe.

Daniel consegue comprovar a farsa

Paraíso Tropical: Olavo (Wagner Moura) planeja golpe cruel contra protagonista (João Miguel Júnior/Globo)

Em cenas futuras de Paraíso Tropical, Daniel aparece em choque ao saber que deixou a gêmea má ocupar o espaço de sua amada. Mas, quando a ficha cai, ele decide perguntar para Taís sobre Haroldo, o empregado do hotel em Marapuã, e descobre tudo.

Acontece que a vilã de Paraíso Tropical não conhece o local e Daniel conclui que ela trocou de lugar com a irmã. Revoltado, o personagem de Fábio Assunção pede a ajuda de Mercedes e consegue entrar na clínica onde Paula está internada.

Na cena, ele se passa por um funcionário do lugar e, logo depois, entra no quarto dela. Paula, no entanto, antes de deixar a clínica avisa que precisa ficar lá uns dia para descobrir o que Olavo está planejando.

LEIA TAMBÉM: Salve-se Quem Puder: protagonista revela momento devastador durante as gravações