Modelo brasileira expõem Neymar após ele pedir suas fotos íntimas por mensagem

O atacante brasileiro tem sido o protagonista de múltiplas controvérsias nas redes sociais e agora, um novo escândalo envolve a sua figura e a de uma modelo de uma plataforma para adultos com quem teve uma conversa com tom mais íntimo, que chegou às redes sociais na forma de denúncia feita pela própria mulher.

Aline Faria foi quem compartilhou um vídeo nas redes sociais no qual podemos ver a conversa completa que ela teve com o jogador de futebol. Nele, é possível apreciar o momento em que Neymar pede para ela algumas fotos mais picantes, mas com a intenção de recebê-las de graça. Algo que a modelo não achou certo, pedindo para ele pagar seu site exclusivo, como todos os seus fãs.

A streamer também compartilhou educadamente o link para sua página para facilitar a assinatura, ao que o jogador de futebol negou ter encontrado o conteúdo e insistiu novamente com o conteúdo por mensagem direta.

Após várias horas do vídeo publicado, as reações não demoraram e os fãs dividiram-se entre ataques à mulher e ao jogador de futebol. Por isso, Aline Faria decidiu lançar um comunicado nas redes sociais onde explica a situação e deixa claros os eventos compartilhados.

“Devido à toda a repercussão que esses vídeos vazados com o jogador Neymar tiveram, vim aqui para esclarecer o ocorrido, pois recebi muito ódio gratuito. O jogador iniciou uma conversa comigo e me perguntou se eu tinha nudes, e eu respondi que sim, mas ele teria que pagar para ver, afinal é meu trabalho, não enviaria de graça só porque é Neymar”, explicou.

“Você pode me chamar de mentirosa ou até mesmo de aproveitadora, mas ele responder só confirma que a conversa existiu e que era verdadeira. Eu tenho muita vontade de publicar toda nossa conversa completa para que as pessoas a leiam. Lembrando que eu tenho todo o respeito por ele e pelo seu trabalho, minha intenção nunca foi lhe causar dano, mas como eu disse, estou apenas fazendo meu trabalho. Negócios são negócios”, finalizou.