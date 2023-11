Meghan e Harry acusam membros da Família Real de racismo em novas revelações

Meghan Markle e o Príncipe Harry acusaram membros da Família Real de fazerem comentários racistas sobre seu filho, o Príncipe Archie. Durante uma entrevista impactante com Oprah Winfrey, o casal alegou que um membro não identificado expressou "preocupações" sobre o cor da pele do bebê, diz o Mirror.

O autor Real Omid Scobie revela em seu próximo livro, "Endgame", que Meghan nomeou dois membros da Família Real em cartas privadas enviadas ao rei Charles. Scobie afirma que, embora conheça os nomes, as leis do Reino Unido o impedem de revelá-los.

Após uma entrevista com Oprah, Harry afirmou que não rotulou a Família Real como racista, mas sim culpado por "preconceito inconsciente". Em uma entrevista subsequente ao ITV News at Ten, ele destacou a diferença entre racismo e preconceito inconsciente. Harry ressaltou a importância do reconhecimento e da aprendizagem para superar o preconceito inconsciente, evitando que se transforme em racismo.

Essas revelações aumentam a tensão em torno das relações entre Meghan, Harry e a Família Real Britânica. Ainda sem revelar os nomes dos supostos envolvidos, o livro "Endgame" promete oferecer uma perspectiva única sobre as complexidades internacionais da monarquia. O lançamento do livro será aguardado com grande expectativa, prometendo provocar debates sobre a responsabilidade e a mudança dentro da realeza.