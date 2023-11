Kim Kardashian ilumina o Natal com decoração deslumbrante em sua mansão de US$60 mi

Kim Kardashian, magnata da mídia social e estrela do reality show, abriu as portas de sua mansão de US$ 60 milhões para dar aos seus seguidores do Instagram um vislumbre das extravagantes decorações de Natal.

Enquanto aguardava a abertura do portão de segurança, a bilionária acabou com uma panorâmica de suas coleções de árvores no quintal, envoltas em luzes brancas desde os troncos até as copas, diz o Page Six.

Vídeo revela extravagância

O vídeo, dublado com a voz de Michael Bublé cantando "está começando a parecer muito com o Natal", revelou uma profusão ainda maior de árvores decoradas ao passar pelo portão. As luzes, esticadas em milhares - ou talvez centenas de milhares - refletiam no carro de luxo preto da estrela, criando um espetáculo visual deslumbrante.

Kim Kardashian shows off over-the-top Christmas light display outside $60 million mansion https://t.co/OxxdeMC1fR pic.twitter.com/Tu07A2fNa7 — Page Six (@PageSix) November 27, 2023

Mesmo com o interior "frio" de sua casa, Kardashian, conhecida por seu design minimalista, se entrega ao espírito natalino. No mês passado, ela impressionou seus 364 milhões de seguidores com uma configuração assustadora de Halloween, apresentando um tema de caveira e esqueletos alinhados em seu quintal.

A extravagância natalina não passou despercebida nas redes sociais. Um vídeo viral do TikTok, mostrando a mansão de Kim em Hidden Hills, Califórnia, iluminada por luzes ofuscantes, gerou comentários hilários. "Preciso de óculos de sol na casa da Kim", brincou um usuário, enquanto outro imaginava o desafio de dormir ao lado de tal espetáculo luminoso.

Essas decorações espetaculares seguem a tradição de Kim, que, mesmo mantendo o interior de sua casa minimalista, transforma o exterior em um espetáculo sazonal. Seus fãs podem esperar surpresas igualmente impressionantes nas futuras celebrações. A extravagância de Kim Kardashian torna cada temporada festiva um evento notável, destacando sua habilidade única de surpreender e encantar seus seguidores com sua visão única de estilo e design.