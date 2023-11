Kim Kardashian ensina a North a ser honesta sem "aniquilar pessoas sem motivo"

Kim Kardashian revela os desafios de ensinar sua filha, North West, de 10 anos, a expressar críticas construtivas. No último episódio de "The Kardashians", North oferece sua opinião sobre o look de Kim para o Met Gala, destacando áreas de melhoria. A empresária, conhecida por sua honestidade, incentiva a filha a aprender a ser honesta sem magoar os sentimentos dos outros.

Kim destaca a honestidade inata de North, chamando-a de "crítica" durante ajustes de designers.

A estrela de SKIMS destaca a importância de ser honesto sem ferir sentimentos e procura ensinar a North como expressar suas opiniões de maneira suave. A interação revela um equilíbrio entre a franqueza da criança e a orientação maternal.

Consultando especialistas em psicologia infantil

Além dos desafios da maternidade, Kim Kardashian compartilha que busca orientação de um psicólogo infantil para lidar com questões parentais. Enquanto revela sua abordagem para criar seus quatro filhos, Kim destaca a importância de equilibrar a honestidade com empatia.

Kim Kardashian, ícone da mídia, não apenas enfrenta os desafios da maternidade sob os holofotes, mas também destaca a importância de ensinar a crítica construtiva às futuras gerações, promovendo uma abordagem equilibrada entre honestidade e consideração pelos outros, como relembrou a People.