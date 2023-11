Khloé Kardashian compartilha momentos doces do Dia de Ação de Graças: "meu tudo"

Khloé Kardashian proporcionou uma visão íntima de sua celebração de Ação de Graças em família, onde seus filhos, Tatum, de 16 meses, e True, de 5 anos, desfrutaram de momentos especiais com primos em Palm Springs. A estrela compartilhou fotos adoráveis, mostrando os pequenos brincando e posando para fotos com os primos.

Em uma foto encantadora, Tatum posa no colo da prima Penelope, enquanto True é vista se divertindo com Dream. Khloé destaca a bênção de seus filhos terem esses momentos juntos, expressando gratidão por eles todos os dias. As crianças aproveitaram a ocasião, brincando ao redor da árvore de Natal.

A fundadora da Good American também capturou momentos dos irmãos se divertindo "correndo um atrás do outro ao redor da árvore de Natal". Emocionalmente, ela legendou outra foto de True e Tatum como "meu tudo e mais". A família Kardashian celebrou a ação de graças unida, compartilhando amor e alegria.

Khloe-Kardashian-stories

Story / Instagram

Momento especial com Mariah Carey

Além da ação de graças, True e Dream desfrutaram recentemente de um momento especial com as primas Chicago e North ao assistir ao show Merry Christmas One And All! de Mariah Carey no Hollywood Bowl. Elas não apenas apreciaram o espetáculo juntas, mas também tiveram a oportunidade de conhecer a Rainha do Natal, Mariah Carey, e sua filha Monroe.

Ao responder a um fã sobre como seu filho Tatum estava se saindo, Khloé abriu o coração, compartilhando que ele é "o homemzinho mais doce e afetuoso" e lembra muito seu falecido pai, Robert Kardashian Sr., e seu irmão, Rob Kardashian. Ela expressou a beleza dessa semelhança.

Khloé destacou o forte vínculo entre seus dois filhos ao compartilhar fotos no Snapchat, enfatizando que True e Tatum são "melhores amigos". Essa conexão especial entre os irmãos é evidente nas imagens, revelando momentos de carinho e cumplicidade, como trouxe a People.