Fernanda Lima abre o coração e revela as razões por trás da mudança de país

Fernanda Lima revelou o motivo de escolher viver com os três filhos em Portugal. Durante um programa da emissora portuguesa da TVI, a celebridade não escondeu as questões que fizeram ela deixar o Brasil e optar pela Europa.

Como muitos brasileiros, a apresentadora do extinto Amor & Sexo (TV Globo) fez as malas por causa da segurança: “É muito gostoso viver aqui. A gente está vivendo uma questão no Brasil um pouco complicada, muita desigualdade, muitas questões. A gente vive sem medo”, afirmou a famosa.

Ainda sobre a mudança para Portugal, a esposa de Rodrigo Hilbert afirmou que desejava tirar os filhos dos holofotes e criticou a maneira que o brasileiro reage perante a fama.

“Tem a questão de ser pública, eu tenho três filhos e o Brasil tem muito essa exaltação da fama, da celebridade, então, foi mais para resguardar eles. Trazer os meus filhos para um lugar onde eles possam ser anônimos”.

Mas, mesmo assim, a famosa usa o Instagram para se conectar com os fãs e mostrar como está sua vida em Portugal e também em outros países da Europa, por onde ela viaja com o marido e os filhos.

Mãe de três crianças, Fernanda Lima fala sobre maternidade nas redes sociais (Reprodução/Globo)

A relação fofa entre Fernanda Lima e a filha

Numa publicação, Fernanda Lima decidiu mostrar como ela lida com a filha, a pequena Maria, durante sua prática de yoga. No vídeo, publicado no Instagram, a ex-Globo aparece ao lado da criança em um parque de Portugal, onde atualmente mora, e começa conversando com ela, que aproveita o tempo para desenhar e brincar, mas como qualquer criança procura chamar a atenção da mãe famosa.

Em um trecho, por exemplo, Fernanda Lima está fazendo saudações ao sol e Maria começa a pedir atenção e a famosa não esconde a cara de quem quer focar, mas acaba também conversando com a herdeira.

