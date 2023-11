Estava fácil demais! Belo mais uma vez ‘dá calote’ e deixa Denílson esperando pagamento

Não é de hoje que o ex-jogador Denílson briga para receber uma antiga dívida do cantor Belo e tudo parecia ter sido resolvido quando fecharam um acordo, mas tudo indica que a história vai continuar por mais algum tempo.

Belo deveria ter pago em 18 de novembro parte do que foi acordado entre as partes, um valor remanescente de pouco mais de R$ 120 mil, mas o pagamento não foi realizado e a defesa do cantor não se manifestou sobre o assunto.

A dívida remonta o ano de 2000, quando Denílson adquiriu o grupo Soweto, do qual Belo era cantor e resolveu partir para carreira solo. Pela quebra de contrato, Belo foi condenado a pagar uma indenização estimada, em 2004, em R$ 388 mil, mas resistiu por quase 20 anos ao pagamento da multa.

Em maio deste ano a dívida chegava a R$ 8 milhões e o ex-jogador conseguiu uma liminar na Justiça para que a Rede Globo bloqueasse qualquer prêmio que o cantor recebesse da emissora por sua participação na ‘Dança dos Famosos’, no programa Domingão do Huck.

Antes disso, porém, o cantor fechou um acordo amigável para parcelar o pagamento e quitar a dívida que se arrastava apor duas décadas, e desde então Belo honrou todos os pagamentos acordados, exceto esse último, que se referia aos honorários dos advogados.

Por enquanto, nem Belo nem o ex-jogador Denílson se manifestaram sobre a falta de pagamento da última parcela do acordo.