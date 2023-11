Cheques sem fundo: sertanejo Léo Magalhães é condenado a quitar Ferrari que comprou em 2014

O cantor sertanejo Léo Magalhães foi condenado pela Justiça a pagar por uma Ferrari que comprou de uma concessionária, em Goiânia, em Goiás. O proprietário diz que ele nunca quitou o veículo, avaliado no momento da negociação, em 2014, em R$ 511.450 mil. O processo tramita desde 2018 e ainda cabe recurso.

A decisão que determinou o pagamento foi publicada no último dia 20, quando a juíza Patrícia Machado Carrijo, da 25ª Vara Cível de Goiânia, determinou que plataformas de músicas informem os valores de direitos autorais disponíveis ao cantor. O objetivo é que esses recursos sejam usados para quitar a dívida.

O veículo em questão é uma Ferrari 360 Modena F1, ano/modelo 2001/2002, na cor amarela, adquirida pelo cantor em outubro de 2014. Na época, o veículo foi negociado a R$511.450 mil, sendo que Léo pagou com vários cheques, que tinham valores diversos e diferentes datas para pagamento.

A concessionária emitiu a nota fiscal e formalizou a transferência de propriedade de veículo, porém, sete dos cheques do cantor não tinham fundos. A loja diz que diversas tentativas de acordo foram feitas com o sertanejo, mas ele não fez a devida quitação do débito.

O caso foi parar na Justiça, que agora teve uma decisão. Segundo o site G1, a medida determinou um prazo de 15 dias para que as plataformas repassem as informações solicitadas. Depois disso, o sertanejo terá mais 15 dias para apresentar sua defesa em relação ao caso.

A reportagem tentou contato com a assessoria de Léo Magalhães, mas não houve retorno. O cantor também não se pronunciou sobre o assunto.

LEIA TAMBÉM: